Sinal do celular de desaparecido após queda de ponte que liga RS a SC aponta para rio, diz polícia

A Polícia Civil confirmou, na manhã desta terça-feira (21), que a última localização do GPS do celular de Brian Grandi, de 20 anos, aponta para a região do Rio Mampituba. O jovem é o último desaparecido após a queda da ponte pênsil que liga as cidades de Torres, no Rio Grande do Sul, e Passo de Torres, em Santa Catarina. O rastreamento identificou que a atualização mais recente do aparelho foi às 2h21 de segunda (20), o que coincide com o horário do acidente.

As buscas por Brian seguem. Após a chuva das últimas horas e a mudança na direção do vento, os bombeiros refizeram o planejamento. A área, antes delimitada em um raio de 800 metros, foi ampliada para a região do mar. O trabalho de resgate mobiliza mergulhadores, embarcações e helicópteros.

”A operação só se encerra com a certeza da localização desse desaparecido”, diz o comandante do 9º Batalhão de Bombeiros Militar, tenente-coronel Rodrigo Pioresan.

Brian Grandi, de 20 anos, é um último desaparecido após queda de ponte que liga o RS a SC

De acordo com parentes, o jovem é natural de Caxias do Sul, na Serra do RS, e teria ido a Passo de Torres, na noite de domingo (19), passar o carnaval com um grupo de amigos. Já durante a madrugada, ele teria avisado a irmã que estava retornando para casa. Os amigos estavam de carro, mas como Brian havia deixado sua bicicleta no lado de Torres, ele teria atravessado a ponte de volta para o RS a pé.

”É muito agoniante, né. A gente não sabe o que pode acontecer ou o que deixou de acontecer, porque todo mundo foi localizado, menos ele. Não vamos perder a fé, daqui a pouco ele vai aparecer. Nem que seja na casa de algum amigo, vai aparecer”, afirma Bruna Grandi, irmã de Brian.

Bombeiros fazem buscas ao último desaparecido após queda de ponte que liga o RS a SC

Entenda

A ponte pênsil que liga Torres (RS) a Passo de Torres (SC), caiu na madrugada desta segunda-feira (20). A estrutura fica sobre o Rio Mampituba e tem cerca de 100 metros de extensão.

A principal suspeita é que o excesso de peso tenha causado o acidente. Segundo a Prefeitura de Torres, cerca de 100 pessoas estavam em cima da ponte, que tem capacidade para 20, conforme placa de sinalização do local.

De acordo com o poder público, a manutenção da estrutura estava em dia e a documentação regular, o que permitia a passagem, com segurança, de pessoas.

Outras pessoas foram consideradas desaparecidas horas depois da queda, mas foram localizadas bem e em casa.

Localização da ponte que caiu entre Torres (RS) e Passo de Torres (SC)

