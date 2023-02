Sindicato Rural de Bastos orienta granjas a tomarem medidas preventivas contra a gripe aviária

Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) comunicou registro de dois surtos da doença na Bolívia. Granjas devem reforçar os cuidados e deixar de receber visitas, além de evitar o contato do aviário com novas galinhas. Bastos é o município com maior produção de ovos de São Paulo

O Sindicato Rural de Bastos (SP) emitiu um comunicado nesta terça-feira (31) com medidas preventivas contra a gripe aviária a serem adotadas pelas granjas produtoras de ovos existentes no município.

Bastos é a maior produtora de ovos do estado de São Paulo e o alerta da entidade que representa o segmento econômico localmente veio após a Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) comunicar a ocorrência de dois surtos da doença na Bolívia.

Produtores rurais de Bastos divulgam medidas preventivas contra a gripe aviária

“A doença tem causado preocupação e para que o Brasil e a região produtiva de ovos de Bastos continuem livres da doença, é importante a atenção de todos”, afirma o sindicato patronal de Bastos em nota aos empresário do ramo.

“O sindicato segue orientações do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) e da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA)”, informa o texto.

Segundo a entidade, as granjas não devem receber visitas, funcionários devem trocar de roupa e calçados antes de acessar as áreas em que ficam as galinhas, os veículos devem ser desinfetados e o tanque para limpeza dos pneus devem ter os cuidados reforçados.

Por fim, o Sindicato Rural de Bastos orienta que o aviário não tenha contato com outras aves.

