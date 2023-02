Sindicatos cobram ‘operação tapa-buraco’ em trecho da BR-174 no território Waimiri Atroari

Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Roraima afirma que problema tem se agravado ao longo dos meses e cobra ação do Dnit. Ministério dos Transportes informou que as obras devem iniciar em abril. Ônibus e caminhões se reuniram na zona Oeste de Boa Vista

Sete sindicatos de Roraima se reuniram nesta terça-feira (28) para cobrar uma operação “tapa-buraco” em um trecho da BR-174 localizado no território indígena Waimiri Atroari. Os líderes sindicais assinaram um ofício com demandas e enviaram ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e ao Ministério dos Transportes.

Os sindicatos reuniram dezenas de ônibus, caminhões e transportes grandes em frente à sede da Amatur Transportes, na avenida Brasil, zona Oeste de Boa Vista. A BR-174 é a única rodovia que liga Roraima ao restante do Brasil.

O trecho em más condições inicia no rio Alalau e se entende por 30 quilômetros, já na território indígena Waimiri Atroari, entre Roraima e o Amazonas. Ao g1, o Dnit informou que a ordem de início dos serviços foi assinada 29 de dezembro do ano passado, com período de execução é até 20 de novembro de 2023.

Já o Ministério dos Transportes informou que não recebeu o ofício citado, mas que a BR-174 está listada entre as ações prioritárias do Plano de 100 Dias do governo Federal.

“Em abril devem iniciar as obras de conservação garantir trafegabilidade em 30 quilômetros na rodovia, com execução dos serviços de reciclagem, tapa buraco, remendo profundo e microrrevestimento”, concluiu.

Os sindicatos reunidos que assinaram o ofício foram:

Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas do Estado de Roraima (Setcerr);

Sindicato da Indústria de Construcão de Estradas, Pavimentação, Terraplanagem e Obras em Geral do Estado de Roraima ( Sindicon-RR);

Sindicato das Empresas de Ônibus (Setrans);

Sindicato dos Postos de Roraima (Sindipostos-RR);

Cooperativa dos Transportes Autônomos de Cargas do Norte (Coopertan);

Sindicato das Indústrias de Beneficiamento de Grãos do Estado de Roraima (Sindigrao);

Sindicato da Indústria de Bebidas Em Geral do Estado De Roraima (Sinbra).

Trecho da BR-174, entre Roraima e o Amazonas, tem trecho sem asfalto

O estado da BR-174 é de “precariedade e intrafegabilidade da rodovia”, provocada pela falta de manutenção preventiva e recuperação da pista, segundo o documento. Os sindicalistas — que também são empresários do ramo de transportes — ressaltaram durante a reunião o prejuízo nos veículos da frota das empresas.

Eles também pedem o controle de excesso de peso dos veículos que trafegam na rodovia, para manter a conservação da BR-174.

Movimento reuniu sindicalistas da área do transporte em Boa Vista

Sem asfalto, o trajeto que poderia ser feito em meia hora tem demorado até duas horas, estima o empresário e presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros (Setrans) de Roraima, Remídio Monai.

“O asfalto já não existe mais e virou um atoleiro. Os ônibus e caminhões que chegam lá precisam ser puxados para conseguir passar. O que estamos temos reivindicado ao Dnit [Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes] é uma operação tapa buracos urgente dentro da reserva indígena Waimiri Atroari para que possamos dar condições de trafegabilidade”, disse Remídio.

A falta de infraestrutura na BR-174 é um problema antigo. Em 2021, o g1 mostrou que a rodovia tinha trechos sem asfalto, sem acostamento e muitos buracos na pista. A rodovia federal é a única forma de sair ou chegar a Roraima por via terrestre, o que não deixa outra alternativa a não ser enfrentar as adversidades do percurso.

Carro enfileirados enquanto tentam atravessar trecho da BR-174, entre Roraima e Amazonas

