Síndico diz ter sido agredido por morador em Ribeirão Preto após advertir crianças sobre uso de patins; vídeo

Imagens de câmeras de segurança mostram homem no chão sendo atacado. ‘Ele me derrubou e depois jogou uma pedra’, diz vítima, que teve nariz e costela quebrados. Morador agride síndico que advertiu crianças sobre patins em residencial em Ribeirão

Um síndico de 59 anos teve fraturas no nariz e na costela alegando ter sido agredido por um morador por advertir crianças sobre a proibição no uso de patins em um condomínio de Ribeirão Preto (SP) .

Imagens das câmeras de segurança do residencial (veja acima) mostram Carlos Eduardo Batista sendo atacado por um homem, inclusive quando está caído no chão.

O caso foi registrado na Polícia Civil, onde é investigado como lesão corporal, e a vítima foi submetida a exame no IML.

O suspeito de ser o agressor nas imagens é Marcos Paulo Silva Almeida Duarte, de 44 anos. Procurado pelo g1, ele disse que também vai registrar um boletim de ocorrência contra o síndico por coação de menores, alegando que seus filhos chegaram em casa chorando, e que o profissional já havia se envolvido em outra confusão no prédio.

“Sou morador e proprietário e vou querer a saída dele do condomínio”, disse à reportagem.

O síndico nega a alegação do pai das crianças com relação à coação.

Agressão no condomínio

Segundo o boletim de ocorrência, as agressões ocorreram por volta das 15h30, na última quarta-feira (29).

Batista afirma que supervisionava a obra de um muro no condomínio no Ipiranga, zona Norte da cidade, quando viu duas crianças com menos de 12 anos patinando no estacionamento. Como a prática é proibida por convenção do prédio, ele se aproximou para adverti-las.

O síndico diz que, após ter perguntado às crianças se elas estavam com algum responsável por perto, elas responderam que o pai estava no apartamento.

“Então, por favor, vamos até a portaria que lá a gente entra em contato com o seu pai. Elas já foram chorando, porque, com certeza, já estavam com medo da agressividade do pai, de ele bater nelas”, diz.

Logo depois, a pedido dele, as crianças foram buscar o pai. Nas imagens, é possível ver um homem chegando e agredindo Batista.

Síndico é agredido por morador de condomínio em Ribeirão Preto, SP

Reprodução/Câmeras de segurança

O vídeo mostra que o porteiro tenta intervir na briga, mas o homem volta a agredir o síndico, que chega a receber chutes mesmo caído no chão.

“Aí o pai delas bate no vidro [da guarita], eu saio para conversar com ele. Ele simplesmente começa a me bater. ‘Minha filha chegou chorando em casa’, ele só falava isso. E me chutando, me dando murro, me derrubou e depois jogou uma pedra.”

Após a agressão, Batista foi até a delegacia fazer um boletim de ocorrência, mas foi informado de que não poderia ser atendido de imediato por conta dos ferimentos, principalmente na cabeça.

Ele seguiu para um hospital, onde foram constatadas fraturas no nariz e nas costelas, antes de voltar à Polícia Civil, para o registro da denúncia.

O caso foi registrado como lesão corporal na Central de Polícia Judiciári (CPJ) de Ribeirão Preto.

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

Ufficio Stampa