sindrome-del-tunnel-carpanale:-cause,-sintomi-e-trattamento.

Cos’è la sindrome del tunnel carpale, come la si gestisce e da cosa è provocata? Scopriamolo assieme.

La sindrome del tunnel carpale è una condizione comune che causa dolore, intorpidimento, formicolio e debolezza alla mano e al polso. Succede quando c’è una maggiore pressione all’interno del polso su un nervo chiamato nervo mediano. Questo nervo fornisce sensazioni al pollice, all’indice e al medio e alla metà dell’anulare. Il mignolo (il “mignolo”) in genere non è interessato.

La sindrome del tunnel carpale è stata descritta per la prima volta a metà del 1800. Il primo intervento chirurgico per il rilascio del tunnel carpale fu eseguito negli anni ’30. È una condizione che è stata ben riconosciuta dai chirurghi ortopedici da oltre 40 anni.

Cos’è il tunnel carpale?

Il tunnel carpale è uno stretto canale o tubo nel polso. Analogamente a un tunnel percorribile in macchina, questa parte del polso consente al nervo mediano e ai tendini di collegare la mano e l’avambraccio.

Le parti di questo tunnel includono:

Ossa carpali: queste ossa costituiscono il fondo e i lati del tunnel. Sono formati in un semicerchio.

Legamento: la parte superiore del tunnel, il legamento è un tessuto forte che tiene insieme il tunnel.

All’interno del tunnel ci sono il nervo mediano e i tendini.

Nervo mediano: questo nervo fornisce sensibilità alla maggior parte delle dita della mano (aspettatevi il mignolo). Inoltre aggiunge forza alla base del pollice e dell’indice.

Tendini: strutture simili a corde, i tendini collegano i muscoli dell’avambraccio alle ossa della mano. Consentono alle dita e al pollice di piegarsi.

La sindrome del tunnel carpale si manifesta solo tra impiegati o operai?

No. Molte persone con sindrome del tunnel carpale non hanno mai svolto un lavoro d’ufficio o lavorato in una catena di montaggio. Colpisce le persone che usano ripetutamente i polsi e le mani al lavoro e nel gioco. Chiunque può contrarre la sindrome del tunnel carpale, ma è insolito prima dei 20 anni. La possibilità di contrarre la sindrome del tunnel carpale aumenta con l’età.

Chi è a rischio per la sindrome del tunnel carpale?

Le persone a rischio di sindrome del tunnel carpale sono quelle che svolgono attività o lavori che comportano l’uso ripetitivo delle dita.

I movimenti che possono mettere le persone a rischio di sviluppare la sindrome del tunnel carpale includono:

Alta forza (martellamento).

Utilizzo a lungo termine.

Movimenti estremi del polso.

Vibrazione.

Molti altri fattori possono anche contribuire allo sviluppo della sindrome del tunnel carpale.

Questi fattori possono includere:

Eredità (i tunnel carpali più piccoli possono funzionare in famiglie).

Gravidanza.

Emodialisi (un processo in cui il sangue viene filtrato).

Fattura e lussazione del polso.

Deformità della mano o del polso.

Malattie artritiche come l’artrite reumatoide e la gotta.

Squilibrio ormonale della ghiandola tiroidea (ipotiroidismo).

Diabete.

Alcolismo.

Una massa (tumore) nel tunnel carpale.

Età avanzata.

Depositi di amiloide (una proteina anormale).

La sindrome del tunnel carpale è anche più comune nelle donne che negli uomini.

Quali sono le cause della sindrome del tunnel carpale?

La sindrome del tunnel carpale si verifica quando lo spazio (il tunnel carpale) nel polso si restringe. Questo preme sul nervo mediano e sui tendini (situati all’interno del tunnel carpale), li fa gonfiare, il che interrompe la sensazione nelle dita e nella mano.

Con che frequenza il dolore alla mano è causato dalla sindrome del tunnel carpale?

Sebbene la sindrome del tunnel carpale sia una condizione comune, ha una serie diversa di sintomi da molte altre fonti di dolore alla mano. In realtà ci sono diverse condizioni simili che causano dolore alla mano.

Questi includono:

Tendinosi di De Quervain: una condizione in cui il gonfiore (infiammazione) colpisce il polso e la base del pollice. In questa condizione, sentirai dolore quando fai un pugno e simuli di stringere la mano a qualcuno.

Dito a scatto: questa condizione provoca dolore alla base del dito o del pollice. Il dito a scatto provoca anche dolore, blocco (o presa) e rigidità quando si piegano le dita e il pollice.

Artrite: questo è un termine generico per molte condizioni che causano rigidità e gonfiore alle articolazioni. L’artrite può colpire molte articolazioni del corpo e varia dal causare piccole quantità di disagio alla rottura dell’articolazione nel tempo (l’osteoartrite è un tipo di artrite degenerativa).

Quali sono i sintomi della sindrome del tunnel carpale?

I sintomi di solito iniziano lentamente e possono manifestarsi in qualsiasi momento.

I primi sintomi includono:

Intorpidimento durante la notte.

Formicolio e / o dolore alle dita (specialmente il pollice, l’indice e il medio).

Infatti, poiché alcune persone dormono con i polsi arricciati, i sintomi notturni sono comuni e possono svegliare le persone dal sonno. Questi sintomi notturni sono spesso i primi sintomi segnalati. Agitare le mani aiuta ad alleviare i sintomi nella fase iniziale della condizione.

I sintomi diurni comuni possono includere:

Formicolio alle dita.

Diminuzione della sensibilità sulla punta delle dita.

Difficoltà nell’usare la mano per piccoli compiti, come:

Manipolazione di piccoli oggetti.

Afferrare un volante per guidare.

In possesso di un libro da leggere.

Scrittura.

Utilizzando la tastiera di un computer.

Con il peggioramento della sindrome del tunnel carpale, i sintomi diventano più costanti. Questi sintomi possono includere:

Debolezza nella mano.

Incapacità di svolgere attività che richiedono movimenti delicati (come abbottonarsi una camicia).

Caduta di oggetti.

Nella condizione più grave, i muscoli alla base del pollice si restringono visibilmente di dimensioni (atrofia).

Diagnosi e test.

Come viene diagnosticata la sindrome del tunnel carpale?

Per prima cosa, il tuo medico discuterà i tuoi sintomi, la tua storia medica e ti esaminerà.

Successivamente, vengono eseguiti i test, che possono includere:

Segno di Tinel: in questo test, il medico tocca il nervo mediano del polso per vedere se produce una sensazione di formicolio alle dita.

Test di flessione del polso (o test di Phalen): in questo test, il paziente poggia i gomiti su un tavolo e consente al polso di cadere liberamente in avanti. Gli individui con sindrome del tunnel carpale sperimenteranno intorpidimento e formicolio alle dita entro 60 secondi. Più rapidamente compaiono i sintomi, più grave è la sindrome del tunnel carpale.

Raggi X: i raggi X del polso possono essere ordinati se il movimento del polso è limitato o l’evidenza di artrite o trauma.

Elettromiografia (EMG) e studi sulla conduzione nervosa: questi studi determinano quanto bene funziona il nervo mediano stesso e quanto bene controlla il movimento muscolare.

Gestione e trattamento.

Come viene trattata la sindrome del tunnel carpale?

La sindrome del tunnel carpale può essere trattata in due modi: non chirurgicamente o con un intervento chirurgico. Ci sono vantaggi e svantaggi in entrambi gli approcci. In genere, i trattamenti non chirurgici vengono utilizzati per i casi meno gravi e consentono di continuare le attività quotidiane senza interruzioni. I trattamenti chirurgici possono aiutare nei casi più gravi e avere esiti molto positivi.

Trattamenti non chirurgici.

I trattamenti non chirurgici vengono solitamente provati per primi. Il trattamento inizia da:

Indossare una stecca per il polso durante la notte.

Assunzione di farmaci antinfiammatori non steroidei, come l’ibuprofene.

Iniezioni di cortisone.

Altri trattamenti si concentrano sui modi per cambiare il tuo ambiente per ridurre i sintomi. Questo è spesso visto sul posto di lavoro, dove è possibile apportare modifiche per aiutare con il tunnel carpale.

Queste modifiche potrebbero includere:

Alzare o abbassare la sedia.

Spostare la tastiera del computer.

Cambiare la posizione della mano / del polso durante le attività.

Utilizzo di tutori, esercizi e trattamenti termici consigliati da un terapista della mano.

Trattamenti chirurgici.

La chirurgia è consigliata quando la sindrome del tunnel carpale non risponde a trattamenti non chirurgici o è già diventata grave. L’obiettivo della chirurgia è aumentare le dimensioni del tunnel per diminuire la pressione sui nervi e sui tendini che attraversano lo spazio. Questo viene fatto tagliando (rilasciando) il legamento che copre il tunnel carpale alla base del palmo. Questo legamento è chiamato legamento carpale trasverso.

Ecco cosa aspettarti:

Sottoponiti a una procedura ambulatoriale in cui sarai sveglio, ma sottoporti all’anestesia locale (farmaci antidolorifici). In alcuni casi, il medico può offrire un anestetico IV (direttamente nella vena). Questa opzione ti consente di fare un breve pisolino e svegliarti al termine della procedura. Questo non è un anestetico generale, come quello usato in chirurgia. Invece, il tuo team sanitario ti monitorerà durante la procedura (chiamata cura anestetica monitorata o MAC). Viene utilizzato anche per procedure come la colonscopia.

Provare un breve fastidio per circa 24-72 ore dopo l’intervento. Le persone di solito sperimentano rapidamente un completo sollievo dai sintomi notturni, anche la notte dopo l’intervento chirurgico.

Fai rimuovere i punti da 10 a 14 giorni dopo l’intervento. L’uso della mano e del polso per le attività quotidiane viene gradualmente ripristinato utilizzando programmi di esercizi specifici.

Non essere in grado di svolgere attività più pesanti con la mano interessata per circa 4-6 settimane. I tempi di recupero possono variare in base all’età, allo stato di salute generale, alla gravità della sindrome del tunnel carpale e alla durata dei sintomi. Continuerai a guadagnare forza e sensazioni nell’anno successivo all’intervento.

Ottieni sollievo dalla maggior parte dei sintomi della sindrome del tunnel carpale.

Prevenzione.

La sindrome del tunnel carpale può essere difficile da prevenire. La condizione può essere causata da così tante attività diverse nella vita quotidiana di una persona che la prevenzione può essere difficile. Modifiche alla postazione di lavoro (posizione corretta, posizionamento della mano e del polso) possono aiutare a ridurre alcuni fattori che possono portare alla sindrome del tunnel carpale.

Altri metodi preventivi includono:

Dormire con i polsi tenuti dritti.

Tenere i polsi dritti quando si utilizzano strumenti.

Evitare di flettere (curling) ed estendere ripetutamente i polsi.

Diminuzione della presa ripetitiva / forte con il polso in posizione flessa.

Fare frequenti pause di riposo da attività ripetitive.

Esecuzione di esercizi di condizionamento e stretching prima e dopo le attività.

Monitoraggio e trattamento adeguato delle condizioni mediche legate alla sindrome del tunnel carpale.

La sindrome del tunnel carpale ha una lunga guarigione?

La chirurgia per riparare la sindrome del tunnel carpale non ha un recupero particolarmente lungo. La benda che copre i punti dopo l’intervento può essere rimossa in pochi giorni. La mano può quindi essere utilizzata per attività leggere. Fare un pugno è incoraggiato. La gamma completa di movimento delle dita e il sollievo precoce dei sintomi si osservano solitamente entro due settimane dalla rimozione dei punti. Di solito puoi tornare alla maggior parte delle attività entro sei settimane. Il tuo ritorno al lavoro dipende da fattori come il tipo di lavoro, quanto controllo hai sul tuo lavoro e le attrezzature sul posto di lavoro.

Qual è la percentuale di successo per la chirurgia della sindrome del tunnel carpale?

La chirurgia per la sindrome del tunnel carpale ha un tasso di successo molto alto, superiore al 90%. Molti sintomi vengono alleviati rapidamente dopo il trattamento, inclusa la sensazione di formicolio alle mani e il risveglio notturno. L’intorpidimento può richiedere più tempo per essere alleviato, anche fino a tre mesi. La chirurgia non aiuta se la sindrome del tunnel carpale è la diagnosi sbagliata.

Quando la sindrome del tunnel carpale è diventata grave, il sollievo potrebbe non essere completo. Potrebbe esserci un po ‘di dolore al palmo attorno alle incisioni che può durare fino a pochi mesi. Altri dolori post-chirurgici potrebbero non essere correlati alla sindrome del tunnel carpale. I pazienti che lamentano dolore o i cui sintomi rimangono invariati dopo l’intervento chirurgico presentavano una grave sindrome del tunnel carpale, avevano un nervo che non era stato completamente rilasciato durante l’intervento chirurgico o non avevano realmente la sindrome del tunnel carpale. Solo una piccola percentuale di pazienti non ottiene un sostanziale sollievo dai sintomi.