Síndromes respiratórias em crianças sobrecarregam unidades de pronto atendimento em Marília

Casos de bronquiolites e de pneumonias em crianças se multiplicaram nas últimas semanas. Alta demanda provoca esperas de até 4 horas, segundo levantamento dos serviços de saúde. Unidade de pronto atendimento de Marília (SP) lotada

Arquivo pessoal

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da zona norte e o Pronto Atendimento (PA) da zona sul, ambos em Marília (SP), estão sobrecarregados devido a casos de bronquiolites e de pneumonias em crianças.

Ambos os serviços são geridos pela Associação Beneficente Hospital Universitário (ABHU), entidade ligada ao Hospital Beneficente Unimar (HBU), que emitiu uma nota sobre o problema.

Segundo a instituição, desde o dia 8 de fevereiro “o número de atendimentos praticamente dobrou, obrigando ampliação da escala de médicos pediatras”. A quantidade de profissionais, contudo, ainda é insuficiente.

Pronto Atendimento da zona sul de Marília lotado com síndromes gripais

Segundo o diretor da UPA Norte, João Paulo Bermudes, as síndromes respiratórias também estão mais graves.

“Normalmente nós temos essas ocorrências no período do inverno, entre julho, agosto e setembro. Em 2023 houve uma antecipação e isso provocou aumento na demanda pelas unidades de saúde”, explicou.

Segundo Bermudes, nesta quarta-feira (15), o número de crianças em atendimento, com uso de oxigênio, variava de oito a 16, na UPA e no PA.

“Muitos casos chegam com necessidade de cuidados especiais, na condição de urgência e emergência. Com isso, os casos menos graves precisam aguardar, gerando uma espera que ultrapassa 4 horas para o atendimento”, ressaltou.

Diretoria da ABHU, das unidades de pronto atendimento e a Secretaria Municipal da Saúde estão se reunindo para traçar estratégias de atendimento, visando atender o crescimento na demanda.

A entidade alega que é necessária a abertura de vagas pediátricas em outros hospitais da cidade.

Bermudes orienta ainda os pais ou responsáveis para que, nos casos mais leves, que sigam a orientação do médico da Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima e aguarde em casa.

Confira mais notícias do centro-oeste paulista:

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

Ufficio Stampa