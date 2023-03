Sine começa semana com mais de 680 vagas de emprego disponíveis no Tocantins

São 663 vagas para o quadro geral e 18 para pessoas com deficiência. Veja onde estão as oportunidades e como acessar o painel do Sine. Sine oferta 685 vagas de emprego para o Tocantins

Divulgação Seteq

A semana começou com 681 vagas de emprego disponíveis no Sistema Nacional de Emprego (Sine) no Tocantins. As oportunidades estão divididas entre as 11 unidades estaduais do órgão nesta segunda-feira (13). São 663 vagas para o quadro geral e 18 para pessoas com deficiência.

Os interessados devem estar com seus dados atualizados e ficar atentos às capacitações que são ofertadas pelas unidades do Sine nos municípios.

Do total, 218 vagas estão no Sine de Palmas. As demais são em Araguaína (144), Paraíso do Tocantins (65), Porto Nacional (63), Taquaralto (60), Gurupi (43), Guaraí (38), Dianópolis (26) e Araguatins (seis).

Destaques do quadro geral

Em Palmas destacam-se as 22 vagas para empregado doméstico, dez vagas para auxiliar de linha de produção, 15 vagas para empregado doméstico arrumador, 11 para operador de caixa, nove vagas para técnico de enfermagem e oito para açougueiro, entre outras.

Araguaína tem 20 vagas para vendedor interno, 12 vagas para empregado doméstico nos serviços gerais, sete vagas para vendedor pracista, cinco vagas para lubrificador de automóveis e quatro vagas para estoquista.

No caso de Paraíso do Tocantins há 12 vagas para auxiliar de linha de produção, cinco para ajudante de carga e Descarga, três para garçom, duas vagas para empregado doméstico, duas para motorista entregador e duas para estoquista, entre outras.

Destaques para PCD

Em Araguaína são seis vagas: quatro para auxiliar de linha de produção, uma para assistente administrativo e uma para trabalhador da avicultura de postura.

Em Taquaralto são quatro vagas: uma para auxiliar administrativo, uma para auxiliar operacional de logística, uma para porteiro e uma para vigilante.

Na cidade de Paraíso do Tocantins são três vagas: duas para auxiliar de linha de produção e uma para oficial de serviços gerais na manutenção de edificações.

Na capital são duas vagas para auxiliar de limpeza. Também há oportunidade para pessoas com deficiência em Dianópolis, Guaraí e Gurupi.

Painel de vagas

Quem está em busca de emprego pode conferir diariamente o painel de vagas no site da Secretaria Estadual do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas).

Além do atendimento presencial os trabalhadores interessados em concorrer às vagas podem acessar o Aplicativo Sine Fácil, que está disponível para celulares. Um passo a passo para o funcionamento do sistema está disponível no site da Setas.

O atendimento também pode ser feito por telefone:

Almas – 3692.1628 (8h às 18h)

Araguaína – 3414.3634 (8h às 18h)

Araguatins – 3474.3003/1100 (8h às 14h)

Dianópolis – 3692-1628/1293/99281-5827 (8h às 18h)

Guaraí – 3464-1710/99281-2318 – WhatsApp (8h às 14h)

Gurupi – 3351-2477/3212-7809 (8h às 18h)

Palmas – 3218-1960/1975 (8h às 18h)

Paraíso – 3602-3340/3361-3174 (8h às 18h)

Porto Nacional – 3363-2717/6307 (8h às 18h)

Taquaralto – 3218-1962/1936 (8h às 18h)

