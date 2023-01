sine-de-patos-de-minas-divulga-25-novas-vagas-de-emprego 

São oportunidades para motorista de ônibus rodoviário, servente de obras, auxiliar de limpeza e outros. Vagas são oferecidas no Sine em Patos de Minas

O Sistema Nacional de Empregos (Sine) de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, divulgou 25 novas oportunidades de trabalho nesta quinta-feira (19). São oportunidades para motorista de ônibus rodoviário, servente de obras, auxiliar de limpeza e outros. Os salários variam de R$ 937 à R$ 2.293,00.

Os interessados devem procurar a unidade do Sine com documentos pessoais, carteira de trabalho e cartão do PIS. O endereço da unidade é Rua José de Santana, nº 1.307, no Centro.

Confira as vagas:

Auxiliar de farmácia de manipulação – uma vaga

Salário: R$ 937

Exigências – Ensino Médio Completo e experiência de seis meses

Auxiliar de limpeza – uma vaga

Salário: R$ 987

Exigências – Ensino Fundamental Completo e experiência de seis meses

Controlador de pragas – uma vaga

Salário: R$ 1.400

Exigências – Ensino Fundamental Completo e experiência de seis meses

Motorista de ônibus rodoviário – 10 vagas

Salário: R$ 2.293 + benefícios

Exigências – Ensino Fundamental Completo e experiência de seis meses

Passador de roupas – uma vaga

Salário: R$ 987 + benefícios

Exigências – Ensino Médio Completo e experiência de seis meses

Pedreiro – uma vaga

Salário: R$ 1.308,08 + benefícios

Exigências: Ensino Fundamental Completo e experiência de seis meses

Servente de obras – nove vagas

Salário: R$ 1.031,80 + benefícios

Exigências: Ensino Fundamental Completo e experiência de seis meses

Vendedor de comércio varejista – uma vaga

Salário: R$ 987 + benefícios

Exigências: Ensino Fundamental Completo e experiência de seis meses

