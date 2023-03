sine-de-porto-alegre-oferece-1,9-mil-vagas-de-emprego

Para técnico agrícola são 300 oportunidades. Já na área de serviços, são 163 vagas para representante autônomo, 135 para vendedor interno e 130 para vigilante. Para pedreiro, há 105. Sine de Porto Alegre tem 1.965 vagas disponível na última semana de 2022

O Sine Municipal de Porto Alegre está com 1.965 vagas disponíveis nesta semana. Para técnico agrícola são 300 oportunidades. Interessados em concorrer devem retirar carta de encaminhamento na unidade da avenida Sepúlveda, esquina com avenida Mauá, no Centro Histórico, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Já na área de serviços, são 163 vagas para representante autônomo, 135 para vendedor interno e 130 para vigilante. Para pedreiro, há 105 vagas. Também são oferecidas vagas temporárias, de estágio, para Jovem Aprendiz e pessoas com deficiência.

Também é possível solicitar a carta pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play. Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail duvidassine@portoalegre.rs.gov.br.

Para empresas – Em março, o Feirão de Empregos do Sine será realizado no dia 25, das 8h30min às 16h, como parte das comemorações dos 251 anos de Porto Alegre. Empresas podem cadastrar vagas pelo e-mail sine@portoalegre.rs.gov.br até o dia 23. Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (51) 3289-4820 ou (51) 3289-4794.

Vagas para pessoas com deficiência

Atendente de lojas e mercados – 8

Auxiliar de limpeza – 2

Auxiliar de linha de produção – 20

Vagas de estágio e Jovem Aprendiz

Aplicador de adesivos (Jovem Aprendiz) – 1

Assistente de engenharia (construção civil – estágio) – 1

Atendente de telemarketing (estágio) – 25

Engenheiro civil (estágio) -1

Pedagogo (estágio) – 1

Vagas da semana

Açougueiro – 2

Administrador – 2

Agente de comércio exterior – 1

Agente de reservas – 1

Agente fiscal de qualidade – 1

Ajudante, auxiliar de lanchonete – 1

Ajudante de açougueiro (comércio) – 2

Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 12

Ajudante de eletricista – 2

Ajudante de motorista – 12

Ajudante de obras – 1

Ajudante de obras – 4

Analista de mercado – 1

Analista fiscal (economista) – 1

Armador de estrutura de concreto – 9

Armador de ferros – 12

Assistente administrativo – 7

Assistente de contadoria fiscal – 4

Assistente de vendas – 41

Atendente de farmácia – balconista – 2

Atendente de lanchonete – 25

Atendente de lojas – 8

Atendente de lojas (temporária) – 50

Atendente de lojas e mercados – 8

Auxiliar administrativo – 8

Auxiliar contábil – 1

Auxiliar de almoxarifado – 3

Auxiliar de armazenamento – 1

Auxiliar de confeitaria – 2

Auxiliar de cozinha – 22

Auxiliar de desenvolvimento infantil – 2

Auxiliar de eletrônica – 1

Auxiliar de eletrotécnico – 2

Auxiliar de estoque – 20

Auxiliar de expedição – 10

Auxiliar de lavanderia – 1

Auxiliar de limpeza – 37

Auxiliar de linha de produção – 26

Auxiliar de logística – 3

Auxiliar de manutenção de edifícios – 1

Auxiliar de manutenção predial – 4

Auxiliar de mecânico de autos – 2

Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) – 1

Auxiliar de padeiro – 1

Auxiliar de pedreiro – 12

Auxiliar de sushiman – 2

Auxiliar financeiro – 2

Auxiliar técnico de montagem – 1

Auxiliar técnico eletrônico – 1

Azulejista – 5

Balconista – 3

Bombeiro civil – 12

Bombeiro hidráulico – 5

Camareiro de hotel – 1

Carpinteiro – 66

Carpinteiro de obras – 7

Caseiro – 1

Chapeador – 1

Chapeador de veículos – 2

Chapista de lanchonete – 1

Chefe de cozinha – 1

Chefe de serviço de limpeza – 1

Colocador de estruturas metálicas – 3

Confeiteiro – 7

Conferente de logística – 5

Consultor de vendas – 19

Contador – 1

Coordenador de restaurante – 1

Copeiro – 1

Costureira em geral – 2

Cozinheiro de restaurante – 4

Cozinheiro geral – 21

Desenhista projetista mecânico – 1

Eletricista – 19

Eletricista de instalações de veículos automotores – 1

Eletricista de manutenção industrial – 1

Empregado doméstico nos serviços gerais – 3

Empregado doméstico arrumador – 1

Encanador – 9

Encarregado de açougue – 1

Encarregado de hortifrutigrangeiros – 2

Encarregado de montagem – 5

Encarregado de obras – 5

Esteticista – 2

Estoquista – 5

Ferramenteiro – 1

Ferreiro – 14

Ferreiro armador na construção civil – 12

Fiel de depósito – 1

Fiscal de prevenção de perdas – 2

Frentista – 4

Funileiro soldador – 4

Garçom – 11

Gerente comercial – 1

Gerente de loja e supermercado – 1

Gesseiro – 6

Guincheiro (construção civil) – 1

Impressor flexográfico – 1

Impressor serigráfico – 4

Impressor tipográfico – 1

Inspetor de qualidade material – 2

Instalador de alarme – 1

Instalador de alarmes residenciais – 2

Instalador hidráulico – 8

Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados – 1

Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados – 2

Jardineiro – 3

Manobrista – 5

Marceneiro – 3

Mecânico de ar-condicionado e refrigeração – 1

Mecânico de automóvel – 2

Mecânico de chassis – 2

Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas – 1

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral – 1

Mecânico de manutenção de motores diesel (exceto de veículos automotores) – 1

Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) – 10

Mecânico de motor a diesel – 1

Mecânico de refrigeração – 1

Mecânico eletricista de automóveis – 3

Mensageiro – 1

Mestre eletricista de manutenção – 5

Monitor de recreação – 12

Montador – 5

Montador de automóveis – 1

Montador de elevadores e similares – 1

Montador de estruturas metálicas – 31

Motofretista – 1

Motorista de automóveis – 10

Motorista de caminhão – 14

Motorista de caminhão-guincho pesado com munk – 2

Motorista de furgão ou veículo similar – 2

Motorista entregador – 6

Nutricionista – 2

Oficial de manutenção – 1

Oficial de manutenção predial – 2

Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações – 2

Operador de balanças rodoviárias – 1

Operador de caixa – 17

Operador de centro de usinagem com comando numérico – 1

Operador de empilhadeira – 3

Operador de instalação de ar-condicionado – 4

Operador de instalação de refrigeração – 1

Operador de máquinas fixas, em geral – 5

Operador de máquinas florestais (colheitadeira) – 10

Operador de movimentação e armazenamento de carga – 10

Operador de oxicorte – 1

Operador de rolo compactador – 3

Operador de sistemas de informática (teleprocessamento) – 3

Operador de telemarketing ativo e receptivo – 2

Operador eletromecânico – 1

Operador polivalente da indústria têxtil – 3

Orientador de tráfego para estacionamento – 8

Padeiro – 8

Pedreiro – 105

Pintor de móveis – a pistola – 1

Pintor de obras – 22

Pintor industrial – 1

Piscineiro – 1

Professor de pré-escola – 1

Promotor de vendas – 2

Rastilheiro – 4

Representante comercial autônomo – 163

Revisor têxtil – 3

Serralheiro – 2

Serralheiro de metal –

Servente de limpeza – 10

Servente de obras – 36

Soldador – 7

Soldador elétrico – 1

Supervisor de atendimento ao cliente – 1

Supervisor de manutenção eletromecânica – 1

Supervisor de vendas comercial – 1

Sushiman – 1

Técnico agrícola – 300

Técnico automotivo – 1

Técnico de construção civil – 1

Técnico de edificações – 1

Técnico de manutenção industrial – 1

Técnico de operações de telecomunicações – 38

Técnico de projetos mecânicos – 1

Técnico de refrigeração (instalação) – 1

Técnico eletricista – 1

Técnico em fibras ópticas – 2

Técnico em instrumentação – 5

Técnico em nutrição – 1

Técnico em segurança do trabalho – 4

Técnico mecânico – 3

Técnico químico – 1

Torneiro mecânico – 3

Tratorista agrícola – 1

Vendedor interno – 135

Vendedor porta a porta – 3

Vendedor pracista – 10

Vidraceiro – 2

Vigilante – 130

Zelador – 1

