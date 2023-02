sine-de-porto-alegre-tem-2,1-mil-vagas-de-emprego-cadastradas

Entre as oportunidades, estão 300 para técnico agrícola, 169 para pedreiro e 112 para vendedor interno. Há também 162 vagas para pessoas com deficiência e 11 para estágios. Vagas no Sine de Porto Alegre

O Sine Municipal de Porto Alegre tem 2.123 vagas disponíveis. A retirada de carta de encaminhamento pode ser feita na unidade da avenida Sepúlveda, esquina com avenida Mauá, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no centro da Capital.

Também é possível solicitar a carta pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play. Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail duvidassine@portoalegre.rs.gov.br.

Entre as oportunidades, estão 300 para técnico agrícola, 169 para pedreiro e 112 para vendedor interno. Há também 162 vagas para pessoas com deficiência e 11 para estágios.

A prefeitura informou que nesta semana serão realizadas entrevistas diretas na sede do Sine. Veja as vagas:

Segunda-feira (13)

8h30: vendedor porta a porta – 20

15h: manobrista – 1

Terça-feira (14)

9h: leiturista – 31

Quarta-feira (15)

15h: armador de estruturas de concreto armado – 15

Vagas para estágio

Auxiliar administrativo -1

Analista de marketing -1

Auxiliar de arquitetura -1

Engenheiro civil – 3

Recepcionista auxiliar de secretária – 3

Recepcionista, em geral -2

Vagas para PCDs

Operador de vendas (lojas) -140

Técnico de enfermagem – 2

Vigilante – 20

Vagas gerais

Açougueiro – 2

Adesivador – 2

Administrador de marketing -1

Agente de pesquisa -2

Ajudante de açougueiro (comércio) – 5

Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 8

Ajudante de confecção – 3

Ajudante de cozinha -1

Ajudante de eletricista -4

Ajudante de gasista -1

Ajudante de motorista -1

Ajudante de pintor -5

Ajudante de serralheiro -4

Almoxarife -1

Analista contábi l-1

Analista de integridade (compliance) -1

Analista de marketing -1

Analista de planejamento e orçamento -1

Analista financeiro (instituições financeiras) -1

Apontador de mão de obra -1

Armador de estrutura de concreto- 28

Armador de estrutura de concreto armado -15

Armador de ferros -1

Assistente administrativo -5

Ajudante de confecção -1

Assistente de engenharia (construção civil) -1

Assistente de vendas -8

Atendente de balcão -1

Atendente de bar -3

Atendente de farmácia – balconista -2

Atendente de lanchonete -27

Atendente de lojas -9

Atendente de mesa -1

Atendente de padaria -2

Atendente de pedágio -1

Auxiliar administrativo-5

Auxiliar contábil -1

Auxiliar de almoxarifado -15

Auxiliar de confeitaria -2

Auxiliar de contabilidade -1

Auxiliar de cozinha -8

Auxiliar de escritório -1

Auxiliar de estoque -2

Auxiliar de expedição -27

Auxiliar de limpeza -59

Auxiliar de linha de produção -32

Auxiliar de logistica -3

Auxiliar de manutenção de edifícios -1

Auxiliar de manutenção predial -11

Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) -1

Auxiliar de pedreiro -25

Auxiliar de pessoal -3

Auxiliar de pizzaiolo -1

Auxiliar de produção – na confecção de roupas -1

Auxiliar de sushiman -2

Auxiliar financeiro -1

Auxiliar nos serviços de alimentação -2

Auxiliar técnico de instalações eletromecânicas -1

Auxiliar técnico de refrigeração -1

Auxiliar técnico eletrônico -1

Azulejista -1

Balconista -2

Balconista de açougue -1

Bombeiro civil -12

Bombeiro hidráulico -5

Borracheiro -3

Cabista -1

Caldeireiro montador -4

Camareira de hotel -1

Carpinteiro -38

Carpinteiro de obras -10

Caseiro-2

Ceramista-2

Chapeador de veículos-2

Chapista de lanchonete-5

Chefe de cozinha-1

Chefe de serviço de limpeza-2

Cilindrista de borracha-1

Coletor de lixo-10

Confeiteiro-1

Conferente de carga e descarga-1

Conferente de logística-2

Consultor de vendas-15

Consultor imobiliário-5

Contador-1

Controlador de orçamento-1

Controlador de pragas-1

Copeiro-4

Corretor de imóveis-2

Costureira em geral-4

Cozinheiro geral-17

Cuidador de idosos-2

Cuidador de idosos domiciliar-1

Desenhista técnico de topografia-1

Eletricista-31

Eletricista auxiliar-1

Eletricista de instalações-9

Eletricista de instalações comerciais e residenciais-1

Eletricista de instalações de veículos automotores-1

Eletricista de instalações (edifícios)-1

Eletricista de manutenção de linhas elétricas-2

Eletrotécnico-2

Embrulhador-1

Empregado doméstico nos serviços gerais-6

Empregado doméstico arrumador-2

Empregado doméstico diarista-1

Encanador-26

Esteticista-4

Ferreiro-6

Ferreiro armador na construção civil-13

Ferreiro de molas-1

Fiambreiro na conservação de alimentos-1

Fiel de depósito-5

Fiscal de loja-1

Fiscal de segurança-5

Frentista-3

Fresador (fresadora universal)-2

Garçom-2

Gerente de frota-1

Gerente de loja e supermercado-3

Gerente de vendas-1

Impressor tipográfico-1

Inspetor de qualidade-2

Instalador de alarme-2

Instalador hidráulico-31

Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados-4

Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados-2

Instrumentista de precisão-1

Jardineiro-5

Lavador de carros-2

Leiturista-31

Lubrificador de automóveis-1

Manobrista-1

Maquetista na marcenaria-6

Marceneiro-6

Marmorista (construção)-2

Mecânico-3

Mecânico de ar-condicionado e refrigeração-1

Mecânico de auto em geral-4

Mecânico de automóvel-9

Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas-1

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral-1

Mecânico de manutenção de máquinas industriais-2

Mecânico de manutenção de motores diesel (exceto de veículos automotores)-1

Mecânico de manutenção de refrigerador-1

Mecânico de motor a diesel-1

Mecânico de refrigeração-2

Mecânico diesel (exceto de veículos automotores)-2

Mecânico eletricista de automóveis-1

Mecânico montador especializado em motores de explosão e diesel-1

Mecânico reparador de máquinas-1

Médico do trabalho-1

Mensageiro-4

Mestre eletricista de manutenção-5

Moldador de corpos de prova em usinas de concreto-2

Montador-5

Montador de elevadores e similares-1

Montador de estruturas metálicas-21

Montador de máquinas-1

Montador de móveis de madeira-2

Motofretista-3

Motorista carreteiro-27

Motorista de automóveis-31

Motorista de caminhão-23

Motorista entregador-4

Nutricionista-1

Oficial de manutenção civil-4

Oficial de manutenção predial-3

Operador de atendimento receptivo (telemarketing)-1

Operador de balanças rodoviárias-1

Operador de bambury-2

Operador de caixa-8

Operador de caldeira-1

Operador de centro de usinagem com comando numérico-5

Operador de cobrança-2

Operador de empilhadeira-1

Operador de estação de tratamento de água e efluentes-1

Operador de furadeiras-3

Operador de máquinas fixas, em geral-1

Operador de motosserra-3

Operador de movimentação e armazenamento de carga-10

Operador de oxicorte-1

Operador de processo de produção-5

Operador de produção (química, petroquímica e afins)-5

Operador de retro-escavadeira-2

Operador de rolo compactador-1

Operador de rolo compressor-1

Operador de telemarketing ativo-1

Operador de teleprocessamento-1

Operador de vendas (lojas)-1

Operador polivalente da indústria têxtil-3

Padeiro-2

Panificador-3

Passador de roupas em geral-1

Pedreiro-169

Pintor de estruturas metálicas-1

Pintor de obras-2

Pintor de obras-7

Pintor industrial-30

Professor das séries iniciais-1

Professor de nível superior na educação infantil (quatro a seis anos)-1

Professor de pré-escola-3

Promotor de vendas-1

Rasteleiro de asfalto-1

Recepcionista atendente-2

Recepcionista bilíngüe-1

Recepcionista, em geral-3

Repositor de mercadorias-17

Revisor têxtil-3

Saladeiro-1

Salgadeiro-1

Secretária(o) executiva(o)-1

Serralheiro-6

Servente de limpeza-2

Servente de obras-59

Soldador-29

Soldador elétrico-1

Supervisor comercial-1

Supervisor de cozinha-3

Supervisor de logística-1

Supervisor de manutenção de máquinas e equipamentos-1

Supervisor de manutenção eletromecânica-1

Supervisor de vendas comercial-1

Supervisor de vigilantes-1

Sushiman-1

Técnico agrícola-300

Técnico de operações de telecomunicações-38

Técnico de rede (telecomunicações)-3

Técnico de refrigeração (instalação)-5

Técnico eletrônico-2

Técnico em eletromecânica-1

Técnico em manutenção de máquinas-1

Técnico em nutrição-1

Técnico em nutrição e dietética-1

Técnico em saúde bucal-2

Técnico em segurança do trabalho-10

Técnico mecânico-1

Técnico mecânico em ar condicionado-1

Torneiro mecânico-1

Varredor de rua-4

Vendedor de serviços-1

Vendedor interno-112

Vendedor porta a porta-41

Vendedor pracista-11

Vigia-5

Vigilante-61

Zelador-4

