sine-de-porto-alegre-tem-mais-de-1,8-mil-vagas-de-emprego-abertas

Destaque fica por conta das 140 oportunidades para pessoas com deficiência no cargo de operador de vendas em loja. Nas vagas gerais, o setor com maior oferta é o da construção civil, com 141 oportunidades de emprego para pedreiro. No comércio, são 112 vagas para vendedor. Atendimento no Sine Municipal de Porto Alegre

Vinny Vanoni/PMPA

O Sine Municipal de Porto Alegre tem 1.883 vagas de emprego disponíveis nesta semana. O destaque fica por conta das 140 oportunidades para pessoas com deficiência no cargo de operador de vendas em loja.

Nas vagas gerais, o setor com maior oferta é o da construção civil, com 141 oportunidades de emprego para pedreiro. No comércio, são 112 vagas para vendedor interno. Também há oito vagas para estagiários de nível superior e médio.

Interessados em participar do processo seletivo devem retirar a carta de encaminhamento na unidade da Avenida Sepúlveda, esquina com a Avenida Mauá, das 8h às 17h. Também é possível solicitar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play. Informações podem ser obtidas pelo e-mail duvidassine@portoalegre.rs.gov.br.

A partir desta segunda-feira (6), serão realizadas entrevistas de emprego no Sine para vendedor porta a porta. A empresa contratante estará no local para facilitar o contato e evitar mais um deslocamento dos candidatos. Veja os dias e horários:

Segunda e terça-feira (7):

Horário: 14h

Número de vagas: 20 (cada dia)

Quarta-feira (8)

Horário: 8h

Número de vagas: 20

Vagas de estágio

Auxiliar de arquitetura – 1

Engenheiro civil – 3

Recepcionista auxiliar de secretária – 2

Recepcionista, em geral – 2

Vagas para PCDs

Auxiliar de linha de produção – 3

Operador de caixa – 2

Operador de vendas (lojas) – 140

Porteiro – 1

Técnico de enfermagem – 2

Técnico em segurança do trabalho – 1

Vagas gerais da semana

Açougueiro – 1

Adesivador – 2

Administrador de marketing – 1

Agente de pesquisa – 2

Ajudante de açougueiro (comércio) – 4

Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 10

Ajudante de confecção – 3

Ajudante de eletricista – 4

Ajudante de motorista – 3

Ajudante de obras – 1

Ajudante de pintor – 5

Ajudante de serralheiro – 4

Almoxarife – 2

Analista contábil -1

Analista de integridade (compliance) -1

Analista de marketing -1

Apontador de mão-de-obra -1

Armador de estrutura de concreto -24

Armador de estrutura de concreto armado -5

Assistente administrativo – 3

Assistente de engenharia (construção civil) -1

Assistente de vendas – 9

Atendente de bar – 3

Atendente de lanchonete – 3

Atendente de lojas -10

Atendente de mesa -1

Atendente de padaria -1

Auxiliar administrativo -10

Auxiliar contábil – 2

Auxiliar de almoxarifado -15

Auxiliar de confeitaria – 3

Auxiliar de contabilidade – 1

Auxiliar de cozinha -16

Auxiliar de escritório -1

Auxiliar de estoque -1

Auxiliar de expedição – 27

Auxiliar de limpeza – 66

Auxiliar de linha de produção – 37

Auxiliar de logística – 2

Auxiliar de manutenção predial – 5

Auxiliar de mecânico de autos – 1

Auxiliar de pedreiro – 25

Auxiliar de pessoal -1

Auxiliar de produção na confecção de roupas – 1

Auxiliar de sushiman – 2

Auxiliar financeiro – 1

Auxiliar nos serviços de alimentação – 2

Auxiliar operacional de logística – 1

Auxiliar técnico de instalações eletromecânicas – 1

Auxiliar técnico de refrigeração – 1

Auxiliar técnico eletrônico – 1

Balconista – 2

Balconista de açougue – 1

Bombeiro civil – 12

Borracheiro – 1

Cabista – 1

Caldeireiro montador – 4

Carpinteiro – 25

Carpinteiro de obras – 10

Caseiro – 2

Ceramista – 2

Chanfrador de calçados – 5

Chapeador de veículos – 2

Chapista de lanchonete – 6

Chefe de serviço de limpeza – 11

Churrasqueiro – 1

Cilindrista de borracha – 1

Coletor de lixo – 10

Conferente de carga e descarga – 1

Conferente de logística – 2

Consultor de vendas – 15

Consultor imobiliário – 5

Contador – 1

Controlador de orçamento – 1

Controlador de pragas – 1

Copeiro – 2

Corretor de imóveis-2

Cortador – 2

Costureira em geral – 6

Cozinheiro geral – 20

Cuidador de idosos – 2

Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) – 2

Eletricista – 33

Eletricista auxiliar – 2

Eletricista de instalações – 14

Eletricista de instalações comerciais e residenciais – 1

Eletricista de instalações de veículos automotores – 1

Eletricista de rede – 5

Eletrotécnico – 2

Embrulhador – 1

Empregado doméstico nos serviços gerais – 6

Empregado doméstico arrumador – 1

Encanador – 24

Encarregado administrativo – 4

Encarregado de pintura (tratamento de superfícies) – 2

Engenheiro elétrico – 1

Esteticista – 5

Ferreiro – 4

Ferreiro armador na construção civil – 5

Ferreiro de molas – 1

Fiel de depósito – 2

Fiscal de loja – 1

Fiscal de segurança – 5

Frentista – 3

Fresador (fresadora universal) – 2

Garçom – 19

Geólogo – 1

Gerente de frota – 1

Gerente de loja e supermercado – 3

Gerente de vendas – 1

Inspetor de manutenção – 1

Inspetor de qualidade – 2

Instalador de alarme – 1

Instalador hidráulico – 4

Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados – 4

Instrumentista de precisão – 1

Jardineiro – 2

Lavador de carros – 2

Lubrificador de automóveis – 1

Maquetista na marcenaria – 6

Marceneiro – 6

Marmorista (construção) – 2

Mecânico – 1

Mecânico de auto em geral – 3

Mecânico de automóvel – 8

Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas – 1

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral – 1

Mecânico de manutenção de refrigerador – 1

Mecânico de motor a diesel – 1

Mecânico de refrigeração – 1

Mecânico diesel (exceto de veículos automotores) – 2

Mecânico eletricista de automóveis – 1

Mecânico montador especializado em motores de explosão e diesel – 1

Mecânico reparador de máquinas – 1

Mestre eletricista de manutenção – 5

Montador – 5

Montador de estruturas metálicas – 26

Montador de máquinas – 1

Montador de móveis de madeira – 1

Motofretista – 2

Motorista carreteiro – 65

Motorista de automóveis – 1

Motorista de caminhão – 15

Motorista de caminhão-guincho pesado com munk – 2

Motorista de carro de passeio – 1

Motorista entregador – 3

Nutricionista – 1

Oficial de manutenção civil – 4

Oficial de manutenção predial – 22

Operador de atendimento receptivo (telemarketing) – 1

Operador de bambury – 2

Operador de caixa – 14

Operador de caldeira – 1

Operador de centro de usinagem com comando numérico – 5

Operador de empilhadeira – 4

Operador de estação de tratamento de água e efluentes – 1

Operador de furadeiras – 3

Operador de máquinas fixas, em geral – 1

Operador de motosserra – 3

Operador de movimentação e armazenamento de carga – 11

Operador de oxicorte – 1

Operador de produção (química, petroquímica e afins) – 5

Operador de retro-escavadeira – 2

Operador de telemarketing ativo – 1

Operador de telemarketing receptivo – 2

Operador de vendas (lojas) – 1

Operador polivalente da indústria têxtil – 3

Orientador de tráfego para estacionamento – 1

Padeiro – 1

Panificador – 3

Pedreiro – 141

Pintor de alvenaria – 2

Pintor de estruturas metálicas – 2

Pintor de obras – 9

Pintor de veículos (fabricação) – 1

Porteiro – 22

Professor de nível superior na educação infantil (quatro a seis anos) – 1

Professor de pré-escola – 3

Radioperador – 1

Recepcionista bilíngue – 1

Recepcionista de hotel – 1

Recepcionista, em geral – 1

Repositor de mercadorias – 20

Revisor têxtil – 3

Serralheiro – 4

Servente de limpeza – 7

Servente de obras – 24

Soldador – 27

Supervisor comercial – 1

Supervisor de logística – 1

Supervisor de manutenção de máquinas e equipamentos – 1

Supervisor de vendas comercial – 1

Técnico agrícola – 300

Técnico de manutenção elétrica – 1

Técnico de mineração – 1

Técnico de rede (telecomunicações) – 3

Técnico de refrigeração (instalação) – 5

Técnico eletricista – 1

Técnico eletrônico – 2

Técnico em nutrição – 1

Técnico em nutrição e dietética – 1

Técnico em saúde bucal – 2

Técnico em segurança do trabalho – 8

Vendedor de serviços – 1

Vendedor interno – 112

Vendedor porta a porta – 30

Vendedor pracista – 11

Vigia – 10

Vigilante – 53

Zelador – 4

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

Vittorio Rienzo