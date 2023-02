sine-de-porto-alegre-tem-mais-de-2-mil-vagas-de-emprego-abertas

Setor de serviços tem 300 oportunidades para técnico agrícola, 140 para operador de vendas, 130 para vigilante e 105 para vendedor interno. Na área de construção civil, são 173 vagas para pedreiro e 100 para servente de obras. Atendimento no Sine Municipal de Porto Alegre

O Sine Municipal de Porto Alegre tem 2.078 vagas de emprego disponíveis nesta semana. O destaque fica por conta do setor de serviços. São 300 oportunidades para técnico agrícola, 140 para operador de vendas, 130 para vigilante e 105 para vendedor interno.

Na área de construção civil, são 173 vagas para pedreiro e 100 para servente de obras. Estão abertas, também, 75 vagas temporárias. Para pessoas com deficiência, são 20 oportunidades para atendente de lanchonete, entre outras.

Interessados em participar do processo seletivo devem retirar a carta de encaminhamento na unidade da Avenida Sepúlveda, esquina com a Avenida Mauá, das 8h às 17h. Também é possível solicitar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play. Informações podem ser obtidas pelo e-mail duvidassine@portoalegre.rs.gov.br.

Vagas para pessoas com deficiência

Assistente administrativo – 1

Atendente de lanchonete – 20

Auxiliar administrativo – 1

Auxiliar de limpeza – 1

Carpinteiro – 1

Encanador – 1

Médico do trabalho – 1

Motorista auxiliar de tráfego – 1

Operador de caixa – 2

Pedreiro – 1

Recepcionista de hospital – 1

Recepcionista de hotel – 1

Vagas para estágio

Auxiliar administrativo – 3

Auxiliar de arquitetura – 1

Recepcionista auxiliar de secretária – 1

Vagas temporárias

Ajudante de obras – 14

Auxiliar de limpeza – 27

Motorista de automóveis – 30

Pintor de obras – 4

Vagas da semana

Açougueiro – 4

Administrador – 1

Agente de comércio exterior – 1

Agente fiscal de qualidade – 1

Ajudante de açougueiro (comércio) – 1

Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 3

Ajudante de confecção – 3

Ajudante de cozinha – 1

Ajudante de eletricista – 2

Ajudante de motorista – 1

Ajudante de obras – 1

Almoxarife – 3

Analista de integridade (compliance) – 1

Analista de marketing – 1

Analista de planejamento e orçamento – apo – 1

Analista fiscal (economista) – 1

Apontador de mão-de-obra – 1

Armador de estrutura de concreto – 9

Armador de estrutura de concreto armado – 5

Assistente administrativo – 3

Assistente de contadoria fiscal – 4

Assistente de engenharia (construção civil) – 1

Assistente de vendas – 6

Atendente de farmácia – balconista – 5

Atendente de lanchonete – 4

Atendente de lanchonete – 23

Atendente de lojas – 5

Atendente de lojas e mercados – 8

Atendente de lojas e mercados – 12

Atendente de padaria – 3

Auxiliar administrativo – 2

Auxiliar contábil – 2

Auxiliar de almoxarifado – 4

Auxiliar de confeitaria – 2

Auxiliar de contabilidade – 1

Auxiliar de cozinha – 7

Auxiliar de eletrotécnico – 2

Auxiliar de escritório – 1

Auxiliar de lavanderia – 2

Auxiliar de limpeza – 4

Auxiliar de linha de produção – 23

Auxiliar de logística – 3

Auxiliar de manutenção de edifícios – 1

Auxiliar de manutenção predial – 16

Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) – 1

Auxiliar de pedreiro – 50

Auxiliar de pessoal – 1

Auxiliar de pizzaiolo – 1

Auxiliar de serviços gerais – na confecção de roupas – 10

Auxiliar de sushiman – 2

Auxiliar financeiro – 3

Auxiliar nos serviços de alimentação – 1

Auxiliar técnico de instalações eletromecânicas – 1

Auxiliar técnico de refrigeração – 2

Auxiliar técnico eletrônico – 1

Azulejista – 1

Balconista – 1

Bombeiro civil – 12

Bombeiro hidráulico – 5

Camareira de hotel – 1

Carpinteiro – 26

Carpinteiro de obras – 5

Caseiro – 1

Chapeador – 1

Chapeador de veículos – 2

Chapista de lanchonete – 1

Chefe de cozinha – 1

Chefe de serviço de limpeza – 2

Colocador de estruturas metálicas – 3

Confeiteiro – 4

Consultor de vendas – 17

Contador – 1

Copeiro – 3

Corretor de imóveis – 2

Costureira em geral – 4

Cozinheiro de restaurante – 3

Cozinheiro geral – 17

Cuidador de idosos – 2

Desenhista projetista mecânico – 1

Desenhista técnico de topografia – 1

Eletricista – 8

Eletricista – 4 vaga temporária

Eletricista auxiliar – 1

Eletricista de instalações – 6

Eletricista de instalações de veículos automotores – 2

Eletricista de instalações (edifícios) – 1

Empregado doméstico nos serviços gerais – 6

Empregado doméstico arrumador – 2

Empregado doméstico diarista – 1

Encanador – 5

Encarregado de obras – 30

Engenheiro elétrico – 1

Esteticista – 2

Estoquista – 1

Ferreiro – 64

Ferreiro armador na construção civil – 10

Ferreiro de molas – 1

Fiel de depósito – 15

Fiscal de prevenção de perdas – 10

Fiscal de segurança – 5

Frentista – 2

Garçom – 5

Geólogo – 1

Gerente de empresas comerciais – 1

Gerente de loja e supermercado – 3

Gerente de vendas – 1

Impressor serigráfico – 4

Impressor tipográfico – 1

Instalador de alarme – 1

Instalador de alarmes residenciais – 6

Instalador hidráulico – 29

Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados – 2

Jardineiro – 8

Lavador de veículos – 1

Maquetista na marcenaria – 6

Marceneiro – 6

Marmorista (construção) – 2

Mecânico – 3

Mecânico de ar-condicionado e refrigeração – 1

Mecânico de auto em geral – 1

Mecânico de automóvel – 1

Mecânico de bicicletas – 1

Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas – 1

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral – 1

Mecânico de manutenção de máquinas industriais – 2

Mecânico de manutenção de motores diesel (exceto de veículos automotores) – 1

Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) – 10

Mecânico de montagem de máquinas – 1

Mecânico de motor a diesel – 1

Mecânico de refrigeração – 5

Mecânico diesel (exceto de veículos automotores) – 2

Mecânico eletricista de automóveis – 2

Mecânico montador especializado em motores de explosão e diesel – 1

Mecânico reparador de máquinas – 1

Mestre de obras – 6

Montador de elevadores e similares – 1

Montador de estruturas metálicas – 29

Motofretista – 1

Motorista de automóveis – 1

Motorista de caminhão – 12

Motorista entregador – 7

Nutricionista – 1

Oficial de manutenção predial – 8

Operador de balanças rodoviárias – 1

Operador de caixa – 4

Operador de centro de usinagem com comando numérico – 1

Operador de cobrança – 2

Operador de empilhadeira – 2

Operador de empilhadeira elétrica – 5

Operador de máquinas fixas, em geral – 3

Operador de máquinas florestais (colheitadeira) – 10

Operador de movimentação e armazenamento de carga – 10

Operador de oxicorte – 1

Operador de produção (química, petroquímica e afins) – 5

Operador de retro-escavadeira – 1

Operador de rolo compressor – 3

Operador de telemarketing ativo – 1

Operador de telemarketing ativo e receptivo – 2

Operador de vendas (lojas) – 140

Operador eletromecânico – 1

Operador polivalente da indústria têxtil – 3

Padeiro – 1

Panificador – 3

Pedreiro – 173

Pintor de obras – 12

Pintor industrial – 1

Piscineiro – 1

Pizzaiolo – 3

Porteiro – 14

Professor das séries iniciais – 1

Professor de pré-escola – 3

Promotor de vendas – 2

Rasteleiro de asfalto – 1

Recepcionista atendente – 2

Recepcionista bilíngue – 1

Recepcionista de hotel – 1

Repositor em supermercados – 1

Representante comercial autônomo – 1

Revisor têxtil – 3

Serralheiro – 5

Servente de limpeza – 10

Servente de obras – 100

Soldador – 21

Soldador elétrico – 1

Supervisor de cozinha – 3

Supervisor de manutenção eletromecânica – 1

Supervisor de vendas comercial – 1

Supervisor de vigilantes – 1

Sushiman – 1

Técnico agrícola – 300

Técnico automotivo – 1

Técnico de edificações – 1

Técnico de enfermagem – 1

Técnico de mineração – 1

Técnico de operações de telecomunicações – 38

Técnico de refrigeração (instalação) – 2

Técnico eletricista – 1

Técnico em manutenção de máquinas – 1

Técnico em nutrição – 1

Técnico em saúde bucal – 2

Técnico em segurança do trabalho – 6

Técnico mecânico – 1

Técnico mecânico em ar-condicionado – 1

Torneiro mecânico – 2

Vendedor de comércio varejista – 1

Vendedor interno – 105

Vendedor porta a porta – 8

Vendedor pracista – 11

Vigilante – 130

Zelador – 4

