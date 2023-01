sine-de-porto-alegre-tem-mais-de-2,1-mil-vagas-de-emprego-abertas

Setor com mais oportunidades é o de serviços. São 140 vagas para operador de vendas em loja. Na área da construção civil, há 125 vagas para pedreiro. Na indústria, são 58 vagas de auxiliar de linha de produção. “Ação T” tem outras 113 vagas exclusivas para pessoas trans. Atendimento no Sine Municipal de Porto Alegre

Alex Rocha/PMPA

O Sine Municipal de Porto Alegre tem 2.110 vagas de empregos disponíveis nesta semana. O destaque fica por conta da “Ação T”. Em alusão ao Dia da Visibilidade Trans, comemorado em 29 de janeiro, serão disponibilizadas 113 vagas exclusivas para pessoas transsexuais e transgênero. Sete empresas realizarão entrevistas diretas com os/as candidatos/as a partir das 13h desta segunda-feira (30).

Nas vagas gerais, o setor com maior oferta é o de serviços, com 140 vagas para operador de vendas em lojas. Na área da construção civil, há 125 vagas para pedreiro. Na indústria, são 58 vagas de auxiliar de linha de produção.

Interessados em participar do processo seletivo devem retirar a carta de encaminhamento na unidade da Avenida Sepúlveda, equina com a Avenida Mauá, das 8h às 17h. Também é possível solicitar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play. Informações podem ser obtidas pelo e-mail duvidassine@portoalegre.rs.gov.br.

Vagas da ”Ação T”

Auxiliar administrativo – 3

Cobrador Externo – 10

Leiturista – 10

Motofrentista – 10

Consultor de Vendas – 20

Operador de Telemarketing – 10

Auxiliar Administrativo (estágio) – 50

Vagas para PCDs

Auxiliar de Limpeza – 40

Vagas gerais

Açougueiro – 3

Administrador de marketing – 1

Administrador de recursos humanos – 1

Agenciador de publicidade – 2

Agente de pesquisa – 2

Ajudante de açougueiro (comércio) – 7

Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 9

Ajudante de cozinha – 10

Ajudante de eletricista – 3

Ajudante de motorista – 7

Ajudante de obras – 6

Ajudante de serralheiro – 4

Ajustador de fôrmas (concreto) – 10

Almoxarife – 2

Analista contábil – 2

Analista de integridade (compliance) – 1

Analista de logistica – 1

Analista de marketing – 5

Armador de estrutura de concreto – 8

Armador de ferros – 17

Assistente administrativo – 3

Assistente de engenharia (construção civil) – 1

Assistente de logística de transporte – 1

Assistente de vendas – 3

Atendente de balcão de café – 1

Atendente de bar – 3

Atendente de buffet – 1

Atendente de lanchonete – 33

Atendente de lojas – 6

Atendente de lojas e mercados – 2

Atendente de mesa – 2

Atendente de padaria – 5

Atendente de pedágio – 1

Atendente de telemarketing – 12

Auxiliar administrativo – 11

Auxiliar contábil – 2

Auxiliar de almoxarifado – 17

Auxiliar de arquitetura – 1

Auxiliar de confeitaria – 3

Auxiliar de confeiteiro – 1

Auxiliar de contabilidade – 1

Auxiliar de cozinha – 22

Auxiliar de escritório – 1

Auxiliar de estoque – 2

Auxiliar de expedição – 12

Auxiliar de faturamento – 1

Auxiliar de limpeza – 89

Auxiliar de linha de produção – 58

Auxiliar de logistica – 8

Auxiliar de manutenção de edifícios – 3

Auxiliar de manutenção predial – 4

Auxiliar de manutenção predial – 4

Auxiliar de mecânico de autos – 3

Auxiliar de pessoal – 2

Auxiliar de produção na confecção de roupas – 1

Auxiliar de serigrafia – 1

Auxiliar de sushiman – 2

Auxiliar financeiro – 2

Auxiliar nos serviços de alimentação – 2

Auxiliar técnico de montagem – 1

Auxiliar técnico de refrigeração – 6

Auxiliar técnico eletrônico – 1

Balconista – 2

Balconista de lanchonete – 1

Bombeiro civil – 12

Borracheiro – 2

Cabista – 1

Caixa (supermercado) – 1

Caldeireiro montador – 1

Camareira de hotel – 1

Carpinteiro – 55

Carpinteiro de obras – 6

Caseiro – 2

Ceramista – 2

Chanfrador de calçados – 5

Chapista de lanchonete – 7

Chapista de veículos – 1

Chefe de serviço de limpeza – 11

Churrasqueiro – 1

Cilindrista de borracha – 1

Cobrador externo – 10

Coletor de lixo – 10

Conferente de logística – 2

Consultor de vendas – 5

Consultor imobiliário – 5

Contador – 1

Controlador de orçamento – 1

Coordenador de restaurante – 1

Copeiro – 3

Corretor de imóveis – 1

Cortador, a balancim – 2

Costureira em geral – 9

Cozinheiro de restaurante – 4

Cozinheiro geral – 28

Cuidador de idosos – 2

Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) – 2

Doceiro (exclusive no comércio ambulante) – 1

Eletricista – 42

Eletricista de instalações – 13

Eletrotécnico – 2

Empregado doméstico em serviços gerais – 4

Empregado doméstico arrumador – 1

Encanador – 6

Encarregado administrativo – 4

Encarregado de obras – 4

Encarregado de pintura (tratamento de superfícies) – 2

Encarregado de segurança – 5

Encarregado eletromecânico de instalações – 1

Enfermeiro – 1

Engenheiro civil – 3

Engenheiro elétrico – 1

Esteticista – 5

Ferreiro – 7

Ferreiro armador na construção civil – 5

Ferreiro de molas – 1

Fiambreiro na conservação de alimentos – 1

Fiel de depósito – 2

Fiscal de loja – 1

Fotógrafo – 1

Frentista – 3

Garçom – 24

Geólogo – 1

Gerente de frota – 1

Gerente de vendas – 1

Gesseiro – 10

Gesseiro de revestimento – 1

Inspetor de manutenção – 1

Inspetor de qualidade – 2

Instalador de alarme – 1

Instalador de película solar (insulfilm) – 2

Instalador hidráulico – 5

Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados – 3

Instrumentista de precisão – 1

Jardineiro – 5

Lavador de carros – 14

Líder de manutenção mecânica – 1

Lubrificador de automóveis – 1

Maçariqueiro – 1

Marceneiro – 5

Marmorista (construção) – 2

Mecânico – 1

Mecânico de auto em geral – 3

Mecânico de automóvel – 8

Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas – 1

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral – 1

Mecânico de motocicletas – 2

Mecânico de motor a diesel – 1

Mecânico diesel (exceto de veículos automotores) – 2

Mecânico eletricista de automóveis – 1

Mecânico montador especializado em motores de explosão e diesel – 1

Mestre eletricista de manutenção – 5

Monitor infantil – 6

Montador – 6

Montador de elevadores e similares – 1

Montador de esquadrias de madeira – 1

Montador de estruturas metálicas – 12

Montador de máquinas – 1

Montador de máquinas (montagem em série) – 10

Montador de móveis de madeira – 1

Motofretista – 2

Motorista carreteiro – 65

Motorista de caminhão – 23

Motorista de caminhão-guincho pesado com munk – 2

Motorista de ônibus rodoviário – 1

Motorista de perua – 1

Motorista entregador – 2

Nutricionista – 1

Oficial de manutenção – 5

Oficial de manutenção civil – 4

Oficial de manutenção predia l- 1

Operador de atendimento receptivo (telemarketing) – 2

Operador de bambury – 2

Operador de caixa – 5

Operador de caixa lotérico – 2

Operador de caldeira – 1

Operador de carregadeira – 3

Operador de centro de usinagem com comando numérico – 9

Operador de centro de usinagem de madeira (cnc) – 5

Operador de empilhadeira – 1

Operador de escavadeira – 3

Operador de furadeiras – 3

Operador de máquina rodoviária – 2

Operador de movimentação e armazenamento de carga – 11

Operador de oxicorte – 1

Operador de prensa – 2

Operador de processo de produção – 2

Operador de retroescavadeira – 3

Operador de suporte técnico (telemarketing) – 1

Operador de telemarketing ativo – 5

Operador de vendas (lojas) – 140

Operador polivalente da indústria têxtil – 3

Orientador de tráfego para estacionamento – 1

Padeiro – 1

Passadeira de peças confeccionadas – 1

Pedreiro – 125

Pintor de alvenaria – 1

Pintor de estruturas metálicas – 2

Pintor de obras – 47

Pintor de veículos (fabricação) – 1

Pintor industrial – 1

Polidor de veículos – 1

Porteiro – 5

Professor de creche – 1

Professor de nível superior na educação infantil (quatro a seis anos) – 1

Professor de pré-escola – 3

Projetista de ferramentas – 1

Radioperador – 1

Recepcionista atendente – 10

Recepcionista auxiliar de secretária – 2

Recepcionista bilíngue – 1

Recepcionista de hotel – 1

Recepcionista, em geral – 3

Repositor de mercadorias – 17

Revisor têxtil – 3

Salgadeiro – 1

Serralheiro – 15

Servente de limpeza – 9

Servente de obras – 36

Soldador – 13

Supervisor comercial – 1

Supervisor de construções e manutenção – 1

Supervisor de logística -1

Supervisor de manutenção de máquinas e equipamentos – 1

Supervisor de vendas comercial – 1

Técnico agrícola – 310

Técnico de edificações – 1

Técnico de enfermagem – 2

Técnico de manutenção elétrica – 1

Técnico de mineração – 1

Técnico de planejamento de obras – 2

Técnico de rede (telecomunicações) – 3

Técnico de refrigeração (instalação) – 7

Técnico de vendas – 2

Técnico eletricista – 1

Técnico eletrônico – 2

Técnico em eletromecânica – 1

Técnico em nutrição e dietética – 1

Técnico em segurança do trabalho – 15

Técnico mecânico – 1

Topógrafo – 1

Torneiro cnc – 1

Torneiro mecânico – 1

Vendedor de serviços – 1

Vendedor interno – 44

Vendedor pracista – 11

Vigia – 1

Vigilante – 70

Zelador – 5

