Oportunidades são para Mossoró, Currais Novos e Assú. O Sistema Nacional de Empregos do Rio Grande do Norte (Sine-RN) oferece nesta quinta-feira (2) 141 vagas de empregos para os municípios de Mossoró, Currais Novos e Assú.

Sine oferece 141 vagas de emprego no RN nesta quinta-feira (2)

Reprodução/Internet

A orientação da Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social (Sethas), pasta que coordena o Sine-RN, é que os interessados se cadastrem via Internet, no Portal Emprega Brasil – do Ministério do Trabalho e Emprego –, ou nos aplicativos Sine Fácil e Carteira de Trabalho Digital, disponíveis para Android e IOS.

As vagas para pessoas com deficiência são uma parceria da Subsecretaria do Trabalho da Sethas com a Coordenadoria de Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Secretaria de Estado das Mulheres, da Juventude, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos (Semjidh).

Os interessados também podem entrar em contato com Sine para tirar dúvidas pelos telefones (84) 3190-0783 e 3190-0788. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30, na Unidade Matriz, em Candelária.

Confira o número de vagas por município:

Assu

SERVENTE DE OBRAS 100

INSTALADOR FOTOVOLTAICO 30

Mossoró

ENCANADOR 01

ENCARREGADO DE ALMOXARIFADO 01

PEDREIRO 1

SERVENTE DE OBRAS 3

VENDEDOR PRACISTA 1

Currais Novos

REPRESENTANTE TÉCNICO DE VENDAS 01

MINERADOR – NO GARIMPO 03

VÍDEOS: Mais assistidos do RN nos últimos 7 dias

valipomponi