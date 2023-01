Além da capital, oportunidades são para Mossoró, Currais Novos e Assú. O Sistema Nacional de Empregos do Rio Grande do Norte (Sine-RN) oferece nesta terça-feira (31) 250 vagas de empregos para os municípios de Natal, Mossoró, Currais Novos e Assú.

Sine oferece 250 vagas de emprego em Natal e mais três cidades

Reprodução/Internet

A orientação da Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social (Sethas), pasta que coordena o Sine-RN, é que os interessados se cadastrem via Internet, no Portal Emprega Brasil – do Ministério do Trabalho e Emprego –, ou nos aplicativos Sine Fácil e Carteira de Trabalho Digital, disponíveis para Android e IOS.

As vagas para pessoas com deficiência são uma parceria da Subsecretaria do Trabalho da Sethas com a Coordenadoria de Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Secretaria de Estado das Mulheres, da Juventude, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos (Semjidh).

Os interessados também podem entrar em contato com Sine para tirar dúvidas pelos telefones (84) 3190-0783 e 3190-0788. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30, na Unidade Matriz, em Candelária.

Confira o número de vagas por município:

Natal

COSTUREIRA EM GERAL 01

GERENTE COMERCIAL 01

MECÂNICO 01

SONDADOR DE POÇOS TUBULARES E SISTEMAS ROTATIVOS 04

VENDEDOR INTERNO 100

VENDEDOR PRACISTA 05

Mossoró

AÇOUGUEIRO 03

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 01

ENCANADOR 01

ENCARREGADO DE ALMOXARIFADO 01

Assu

INSTALADOR FOTOVOLTAICO 30

SERVENTE DE OBRAS 100

Currais Novos

ANALISTA DE REDES E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 01

MOTORISTA DE CAMINHÃO 01

