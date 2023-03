sine-oferece-31-vagas-de-emprego-no-rn-nesta-quarta-feira-(29);-saiba-como-se-candidatar

Oportunidades são para Natal, Mossoró, Currais Novos e regiões Carteira de trabalho e previdência social

Reprodução/Agência Brasil

O Sistema Nacional de Empregos do Rio Grande do Norte (Sine) oferece, nesta quarta-feira (29), 31 vagas de empregos. As oportunidades são para Natal, Mossoró, Currais Novos e regiões.

Segundo a Subsecretaria do Trabalho da Sethas-RN, para concorrer às vagas, o interessado deve se cadastrar via internet no Portal Emprega Brasil ou nos aplicativos Sine Fácil e Carteira de Trabalho Digital, que podem ser baixados nos smartphones.

De acordo com o governo, todas as oportunidades estão sujeitas a alteração. Para saber em tempo real qual ocupação está de acordo com seu perfil profissional é necessário acessar o empregabrasil.mte.gov.br com o seu login (PIS) e senha ou através do celular no aplicativo SINE Fácil.

Veja o número de vagas por município

Natal e Região Metropolitana

MANICURE – 4

MONTADOR DE MÓVEIS DE MADEIRA – 1

RECEPCIONISTA ATENDENTE – 2

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO – 2

Vagas para Pessoas com Deficiência – PCD

OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA – 2

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO – 2

Mossoró e Região

AJUDANTE DE MOTORISTA – 1

ANALISTA FINANCEIRO (ECONOMISTA) – 1

ANALISTA FISCAL (ECONOMISTA) – 1

CHURRASQUEIRO – 1

COZINHEIRO DE RESTAURANTE – 1

ENCANADOR – 1

FATURISTA – 1

OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES 01

PEDREIRO – 4

PINTOR DE ALVENARIA – 1

TORNEIRO MECÂNICO – 1

Vagas para Jovem Aprendiz

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO – 1

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – 1

Currais Novos e Região

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO – 1

VENDEDOR INTERNO – 1

