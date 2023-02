sine-oferece-mais-de-700-vagas-de-emprego-para-cidades-do-tocantins-nesta-quinta-feira-(23)

Oportunidades estão distribuídas entre nove unidades do órgão pelo estado. Há vagas para diversas áreas, com muitos postos de emprego abertos para a construção civil. Atendimento do Sine pode ser feito presencialmente ou por aplicativo

Carlessandro Souza/Governo do Tocantins

O Sistema Nacional de Empregos (Sine) oferta 707 vagas de emprego no Tocantins nesta quinta-feira (23). As oportunidades são para diversas áreas e estão distribuídas entre as nove unidades do órgão distribuídas pelo estado.

A maior quantidade é para Palmas, com destaque para a área da construção civil onde busca-se pedreiro, servente de pedreiro, ajudante de obras e armador de ferragens, entre outras. Também há oportunidades para açougueiro, frentista, operador de caixa e diversas vagas para empregado doméstico.

Em Araguaína se destacam 19 vagas para vendedores internos ou pracistas. No caso de Paraíso do Tocantins, o destaque é para o cargo de auxiliar de linha de produção, com 18 postos de emprego abertos.

Confira o número de vagas por unidade do Sine:

Palmas – 229

Taquaralto – 34

Araguaína – 160

Paraíso do Tocantins – 72

Porto Nacional – 46

Araguatins – 7

Dianópolis – 41

Guaraí – 44

Gurupi – 74

Nesta quinta-feira (23) também são ofertadas também vagas para pessoas com deficiência. Há oportunidades em Palmas (2), Taquaralto (4), Araguaína (8), Paraíso (3), Guaraí (1) e Gurupi (1).

Painel de vagas

Quem está em busca de emprego pode conferir diariamente o painel de vagas no site da Secretaria Estadual do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas).

Além do atendimento presencial os trabalhadores interessados em concorrer às vagas podem acessar o Aplicativo Sine Fácil, que está disponível para celulares. Um passo a passo para o funcionamento do sistema está disponível no site da Setas.

O atendimento também pode ser feito por telefone:

Almas – 3692.1628 (8h às 18h)

Araguaína – 3414.3634 (8h às 18h)

Araguatins – 3474.3003/1100 (8h às 14h)

Colinas – 99105.9203 (8h às 14h)

Dianópolis – 3692-1628/1293/99281-5827 (8h às 18h)

Guaraí – 3464-1710/99281-2318 – WhatsApp (8h às 14h)

Gurupi – 3351-2477/3212-7809 (8h às 18h)

Palmas – 3218-1960/1975 (8h às 18h)

Paraíso – 3602-3340/3361-3174 (8h às 18h)

Porto Nacional – 3363-2717/6307 (8h às 18h)

Taquaralto – 3218-1962/1936 (8h às 18h)

