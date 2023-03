Sine oferta 11 vagas para pessoas com deficiência em Porto Velho

Para se candidatar a uma das vagas, o interessado precisa realizar um cadastro online. Veja lista de vagas disponíveis. Sine de Porto Velho

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Porto Velho está com 11 vagas de trabalho em aberto exclusivamente para Pessoas com Deficiência (PcD) nesta quinta-feira (9). Abaixo, veja lista das vagas disponíveis:

Auxiliar de Serviços Gerais (vagas: 2)

Carpinteiro de Obras (vagas: 5)

Pedreiro (vagas: 2)

Técnico Mecânico (vagas: 1)

Assistente Administrativo (vagas: 1)

Como se candidatar?

Para se candidatar a uma das vagas, o interessado precisa realizar um cadastro online e apresentar documentos como carteira de trabalho, registro geral, comprovante de residência e currículo atualizado.

Clique e faça o cadastro do currículo na plataforma de graça

Os atendimentos presenciais acontecem das 07h30 às 13h30 para os que não possuem acesso à internet. O Sine Municipal atende em dois pontos em Porto Velho, sendo:

Sine Centro: rua General Osório, nº 81, Centro.

Sine Leste: rua Antônio Fraga Moreira, nº 8250, bairro Juscelino Kubitschek

Para mais informações, os telefones para contato são: (69) 998473-3411 (WhatsApp) e (69) 3901-3181 e o e-mail: sinemunicipalpvh@gmail.com.

