Sine oferta 191 vagas de emprego em cinco cidades da Paraíba

Maior número de vagas são em João Pessoa e Campina Grande.

As outras vagas são em Santa Rita, Guarabira e Cajazeiras.

Cinco cidades da Paraíba estão com 191 vagas de emprego estão sendo ofertadas nesta segunda-feira (20), pelo Sistema Nacional de Empregos na Paraíba (Sine). As oportunidades estão distribuídas nas cidades de João Pessoa, Santa Rita, Campina Grande, Guarabira e Cajazeiras.

Entre as vagas ofertadas estão técnico de manutenção industrial, operador de caixa, torneiro mecânico, inspetor técnico de qualidade e promotor de vendas. Para as pessoas com deficiência tem oportunidade de emprego como auxiliar de linha de produção.

Os interessados devem procurar a sede do Sine Municipal das respectivas cidades, munidos de documentos como RG, CPF e Carteira de Trabalho. Confira abaixo a lista com todas as vagas de trabalho disponíveis.

Sine João Pessoa

30- auxiliar de linha de produção (pessoas com deficiência)

01-carpinteiro

06-costureira em geral

02-mecânico de automóvel

01-montador

01-operador de caixa

05-representante comercial

01-torneiro mecânico

50-técnico de manutenção industrial (curso técnico)

02-vendedor pracista

Sine Campina Grande

01- atendente de farmácia

01- auxiliar e escritório

05- auxiliar de limpeza

04- fiscal e transporte

01- inspetor técnico de qualidade

01- jardineiro

01- manicuro

15- pedreiro (pessoas c/deficiência)

10- servente de pedreiro (pessoas c/deficiência)

01- técnico de telefonia

06- vendedor pracista

01- vendedor porta a porta

Sine Santa Rita

05- ajustador mecânico

05- cozinheiro geral

05- eletricista

05- soldador

03- telefonista

Sine Cajazeiras

01- promotor de vendas

01- vendedor pracista

Sine Guarabira

20- costureira em geral

