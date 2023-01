Sine oferta 380 vagas de emprego em Maceió nesta semana; veja como se inscrever

Também há 21 vagas de estágio para universitários das áreas de desenvolvimento de dados, administração e contabilidade. Sine Maceió oferta vagas de emprego e estágio a partir desta segunda-feira (30)

Ascom/Semtabes

O Sine Maceió oferta 380 vagas de emprego a partir desta segunda-feira (30). Também há 21 vagas de estágio para estudantes das áreas de desenvolvimento de dados, administração e contabilidade.

Na lista de vagas, há oportunidades para mecânico, auxiliar administrativo, carpinteiro, costureira, eletricista, jovem aprendiz, padeiro, entre outras (veja lista completa mais abaixo).

Como se inscrever

Para realizar o cadastro no Sine Maceió, o interessado pode enviar o currículo para o e-mail imosine.semtabes@gmail.com, informando a vaga que deseja se candidatar no assunto do e-mail.

Também é possível fazer o cadastro de forma presencial no posto de atendimento, que fica localizado no 2º piso do Shopping Popular, no Centro. Basta levar o currículo (impresso ou digital) e o CPF.

Para trabalhadores que não possuem o currículo profissional, a equipe do Sine Maceió auxilia na criação do documento, além de oferecer orientações profissionais. Todos os serviços são gratuitos.

O Sine Maceió funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Mais informações são passadas pelo número de telefone 0800 082 6205 e via Whatsapp (82) 98879-1919.

VAGAS DA SEMANA

