sine-oferta-mais-de-660-vagas-de-emprego-para-todo-tocantins

São 641 oportunidades para o quadro geral e outras 21 para pessoas com deficiência. Oportunidades são divulgadas pelo Sine diariamente. Sine Tocantins oferece 626 vagas para diversos profissionais

Carlessandro Souza/ Sine Tocantins

Nesta sexta-feira (3) o Sistema Nacional de Emprego (Sine) está ofertando 662 vagas de trabalho no Tocantins. São 641 oportunidades para o quadro geral e outras 21 para pessoas com deficiência.

As oportunidades estão distribuídas nas agências do Sine nas seguintes cidades: Palmas (244), Araguaína (143), Paraíso do Tocantins (73), Porto Nacional (49), Taquaralto (46), Gurupi (39), Dianópolis (37, Guaraí (24) e Araguatins (6).

Os interessados devem estar com o cadastro atualizado no Sine e ficar atento às capacitações que são ofertadas pelo sistema. Confira algumas vagas em Palmas, Araguaína, Paraíso e Dianópolis:

Destaques do Quadro Geral

Em Palmas – há 22 vagas para empregado doméstico nos serviços gerais, dez vagas para auxiliar de linha de produção, dez para auxiliar de cozinha, dez vagas para empregado doméstico arrumador, seis para operador de caixa, cinco para gesseiro e três para motorista, entre várias outras.

Araguaína – 12 vagas para vendedor Interno, 11 para oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, dez vagas para empregado doméstico nos serviços gerais, cinco vagas para Florista e quatro para vendedor pracista.

Paraíso – Destacam-se 18 vagas para auxiliar de linha de produção, quatro vagas para empregado doméstico nos serviços gerais, três para motorista entregador, três para garçom e duas para estoquista.

Dianópolis – Destacam-se seis vagas para eletricista de manutenção industrial, seis vagas para mecânico de manutenção de máquina industrial, quatro para trabalhador de preparação de pescados, duas vagas para operador de trator de esteira.

Vagas para PCD

As vagas para pessoas com deficiência são ofertadas vagas em Araguaína (8), Palmas (2), Taquaralto (4), Paraíso do Tocantins (3), Gurupi (2), Dianópolis (1) e Guaraí (1). Os cargos podem ser verificados no site do sine.

Painel de vagas

Quem está em busca de emprego pode conferir diariamente o painel de vagas no site da Secretaria Estadual do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas).

Além do atendimento presencial os trabalhadores interessados em concorrer às vagas podem acessar o Aplicativo Sine Fácil, que está disponível para celulares. Um passo a passo para o funcionamento do sistema está disponível no site da Setas.

O atendimento também pode ser feito por telefone:

Almas – 3692.1628 (8h às 18h)

Araguaína – 3414.3634 (8h às 18h)

Araguatins – 3474.3003/1100 (8h às 14h)

Colinas – 99105.9203 (8h às 14h)

Dianópolis – 3692-1628/1293/99281-5827 (8h às 18h)

Guaraí – 3464-1710/99281-2318 – WhatsApp (8h às 14h)

Gurupi – 3351-2477/3212-7809 (8h às 18h)

Palmas – 3218-1960/1975 (8h às 18h)

Paraíso – 3602-3340/3361-3174 (8h às 18h)

Porto Nacional – 3363-2717/6307 (8h às 18h)

Taquaralto – 3218-1962/1936 (8h às 18h)

