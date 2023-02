sine-rn-oferece-141-vagas-de-trabalho-nesta-sexta-feira-(3);-veja-como-se-candidatar

Oportunidades são para Mossoró, Currais Novos e Assu. Há mais de 100 vagas para servente de obras. Carteira de Trabalho

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) oferece 141 vagas de empregos, nesta sexta-feira (3), no interior do Rio Grande do Norte. As oportunidades são para as cidades de Mossoró, Currais Novos e Assu.

Para concorrer às vagas, candidato deve se cadastrar pela internet, através do Portal Emprega Brasil, ou nos aplicativos Sine Fácil e Carteira de Trabalho Digital.

A maior parte das vagas é voltada para as funções de servente de obras (100) e instalador fotovoltaico (30), em Assu, no Oeste potiguar. Os dados foram divulgados pela Secretaria Estadual de Trabalho e Assistencia Social (Sethas).

Segundo a pasta, todas as oportunidades estão sujeitas a alteração.

Número de vagas por município

Mossoró

Encanador – 1

Encarregado de almoxarifado – 1

Pedreiro – 1

Servente de obras – 3

vendedor pracista – 1

Assu

Instalador fotovoltaico – 30

Servente de obras -100

Currais Novos

Minerador no garimpo – 3

Representante técnico de vendas – 1

