Oportunidades são para Natal, Mossoró, Currais Novos e Parnamirim. O Sistema Nacional de Empregos do Rio Grande do Norte (Sine-RN) divulgou nesta segunda-feira (13) 143 vagas de empregos nas cidades de Natal, Mossoró, Currais Novos e Parnamirim.

Sine-RN oferece 143 vagas de emprego nesta segunda (13); saiba como se candidatar

Reprodução/Internet

Segundo a Secretaria Estadual de Trabalho e Assistência Socila (Sethas), para concorrer às vagas, o interessado deve se cadastrar no Portal Emprega Brasil ou pelos aplicativos Sine Fácil e Carteira de Trabalho Digital, que podem ser baixados nos smartphones.

O maior número de oportunidades é para vendedor interno em Natal, com 100 vagas, e servente de obras em Assu, com a mesma quantidade de postos de trabalho.

Segundo o governo, todas as oportunidades estão sujeitas a alteração.

Veja o número de vagas por município

Natal

Auxiliar de topógrafo – 1

Confeiteiro – 1

Manicure – 4

Topógrafo – 1

Vendedor interno – 100

Vendedor pracista – 5

Vagas para Pessoas com Deficiência – PCD

Assistente administrativo – 2

Auxiliar de limpeza – 2

Operador de trator de esteira – 2

Padeiro – 1

Técnico em segurança do trabalho – 2

Mossoró

Ajudante de eletricista – 6

Costureira em geral – 2

Eletricista de linha de transmissão – 5

Eletricista de manutenção em geral – 2

Técnico em segurança do trabalho – 1

Vendedor pracista – 1

Parnamirim

Mecânico de motor a diesel – 1

Currais Novos

Analista de documentação – 1

Minerador no garimpo – 3

