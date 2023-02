Oportunidades são para Natal e Currais Novos. O Sistema Nacional de Empregos do Rio Grande do Norte (Sine-RN) divulgou nesta quinta-feira (23) 16 vagas de empregos nas cidades de Natal e Currais Novos.

Sine-RN oferece 16 vagas de emprego nesta quinta (23); saiba como se candidatar

Segundo a Secretaria Estadual de Trabalho e Assistência Socila (Sethas), para concorrer às vagas, o interessado deve se cadastrar no Portal Emprega Brasil ou pelos aplicativos Sine Fácil e Carteira de Trabalho Digital, que podem ser baixados nos smartphones.

Segundo o governo, todas as oportunidades estão sujeitas a alteração. Para saber em tempo real qual ocupação está de acordo com seu perfil profissional é necessário acessar o Portal Emprega Brasil com o seu login (PIS) e senha ou através do celular no aplicativo SINE Fácil.

Veja o número de vagas por município

Natal

ALINHADOR DE DIREÇÃO – 1

Experiência profissional exigida (6 meses)

Escolaridade: ensino médio completo

AUXILIAR DE TOPÓGRAFO – 1

Experiência profissional exigida (seis meses)

Escolaridade: ensino médio completo

DESENHISTA INDUSTRIAL GRÁFICO (DESIGNER GRÁFICO) – 2

Experiência profissional exigida (seis meses)

Escolaridade: ensino médio completo

MANICURE – 4

Experiência profissional exigida (seis meses)

Escolaridade: fundamental completo

MECÂNICO DE AUTO EM GERAL – 4

Experiência profissional exigida (seis meses)

Escolaridade: Fundamental completo

NUTRICIONISTA – 1

Escolaridade: superior cursando mínimo 5º período do curso de nutrição

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA – 1

Experiência profissional exigida (seis meses)

Escolaridade: ensino médio completo

Idioma: inglês básico

TOPÓGRAFO – 1

Experiência profissional exigida (seis meses)

Escolaridade: ensino médio completo

Currais Novos

VENDEDOR PORTA A PORTA – 1

Experiência profissional exigida (seis meses)

