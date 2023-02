sine-rn-oferece-254-vagas-de-emprego-nesta-segunda-(6);-saiba-como-se-candidatar

Oportunidades cadastradas nesta segunda-feira (6) são para as cidades de Natal, Assú, Mossoró e Currais Novos. Carteira de trabalho digital e versão física são formas de garantir o trabalho formal

Agência Brasil/Divulgação

O Sistema Nacional de Empregos do Rio Grande do Norte (Sine-RN) divulgou nesta segunda-feira (6) 254 vagas de empregos nas cidades de Natal, Mossoró, Currais Novos e Assu.

Segundo a Secretaria Estadual de Trabalho e Assistência Socila (Sethas), para concorrer às vagas, o interessado deve se cadastrar no Portal Emprega Brasil ou pelos aplicativos Sine Fácil e Carteira de Trabalho Digital, que podem ser baixados nos smartphones.

O maior número de oportunidades é para vendedor interno em Natal, com 100 vagas, e servente de obras em Assu, com a mesma quantidade de postos de trabalho.

Segundo o governo, todas as oportunidades estão sujeitas a alteração.

Veja o número de vagas por município

Natal e Região Metropolitana

Cozinheiro de restaurante – 1

Encanador – 1

Mecânico – 1

Torneiro mecânico – 2

Vendedor interno – 100

Vendedor pracista – 5

Mossoró

Costureira em geral – 2

Encanador – 1

Encarregado de almoxarifado – 1

Pedreiro – 1

Servente de obras – 3

Vendedor pracista – 1

Assú

Instalador fotovoltaico – 30

Servente de obras – 100

Currais Novos

Analista de documentação – 1

Minerador no garimpo – 3

Representante técnico de vendas – 1

