Oportunidades são para Natal, Mossoró, Currais Novos e Parnamirim. O Sistema Nacional de Empregos do Rio Grande do Norte (Sine-RN) divulgou nesta terça-feira (14) 143 vagas de empregos nas cidades de Natal, Mossoró, Currais Novos e Parnamirim.

Sine-RN oferece 59 vagas de emprego nesta terça (14); saiba como se candidatar

Segundo a Secretaria Estadual de Trabalho e Assistência Socila (Sethas), para concorrer às vagas, o interessado deve se cadastrar no Portal Emprega Brasil ou pelos aplicativos Sine Fácil e Carteira de Trabalho Digital, que podem ser baixados nos smartphones.

O maior número de oportunidades é para vendedor interno em Natal, com 100 vagas, e servente de obras em Assu, com a mesma quantidade de postos de trabalho.

Segundo o governo, todas as oportunidades estão sujeitas a alteração.

Veja o número de vagas por município

Natal

ALINHADOR DE DIREÇÃO 01

AUXILIAR DE LIMPEZA 05

AUXILIAR DE TOPÓGRAFO 01

DESENHISTA INDUSTRIAL GRÁFICO (DESIGNER GRÁFICO) 02

ESTETICISTA 01

MANICURE 04

MECÂNICO DE AUTO EM GERAL 04

PROMOTOR DE VENDAS 01

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 01

TERAPEUTA OCUPACIONAL 01

TOPÓGRAFO 01

VENDEDOR PRACISTA 05

Vagas para Pessoas com Deficiência – PCD

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 02

AUXILIAR DE LIMPEZA 02

OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA 02

PADEIRO 01

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 02

Mossoró

AJUDANTE DE ELETRICISTA 06

COSTUREIRA EM GERAL 02

ELETRICISTA DE LINHA DE TRANSMISSÃO 05

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO EM GERAL 02

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 01

VENDEDOR PRACISTA 01

Currais Novos

ANALISTA DE DOCUMENTAÇÃO 01

MINERADOR – NO GARIMPO 03

VENDEDOR PORTA A PORTA 01

Parnamirim

MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL 01

