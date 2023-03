Sine Tocantins oferece 685 vagas de emprego em diversas áreas e cidades

Palmas é a cidade com maior quantidade de oportunidades: 218. Acesse o link com o quadro de todas as vagas ofertadas, em oito municípios do estado. Sine oferta 685 vagas de emprego para o Tocantins

Divulgação Seteq

O Sistema Nacional de Emprego (Sine), gerido pelo Governo do Tocantins, disponibilizou 685 vagas de empregos nesta sexta-feira (10). Do total, há 22 oportunidades para pessoas com deficiência.

Veja aqui o quadro com todas as vagas do dia

Das vagas gerais, só em Palmas são ofertadas 218. Em Araguaína são mais 144. As outras vagas são em Porto Nacional (63), Araguatins (6), Taquaralto (60), Paraíso (65), Dianópolis (26), Guaraí (38) e Gurupi (43).

Na capital há oportunidades para açougueiros, auxiliar de armazenagem, bombeiro civil, churrasqueiro, consultor de vendas, empregado doméstico, garçom, office-boy, saladeiro, técnico em segurança do trabalho, entre outras.

Em Araguaína os destaques são para auxiliar de linha de produção, estoquista, jardineiro, lavador de carros, padeiro, pizzaiolo, vaqueiro e vendedor.

Vagas para PCD

Em relação às vagas para pessoas com deficiência, as oportunidades estão divididas entre Palmas (2), Araguaína (9), Taquaralto (4), Paraíso (3), Dianópolis (1), Guaraí (1) e Gurupi (2).

Painel de vagas

O painel de vagas do Sine Tocantins pode ser conferido diariamente no site da Secretaria Estadual do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas). O atendimento nas unidades começa às 8h. Veja os telefones de contato das unidades:

Almas – 3692.1628 (8h às 18h)

Araguaína – 3414.3634 (8h às 18h)

Araguatins – 3474.3003/1100 (8h às 14h)

Dianópolis – 3692-1628/1293/99281-5827 (8h às 18h)

Guaraí – 3464-1710/99281-2318 – WhatsApp (8h às 14h)

Gurupi – 3351-2477/3212-7809 (8h às 18h)

Palmas – 3218-1960/1975 (8h às 18h)

Paraíso – 3602-3340/3361-3174 (8h às 18h)

Porto Nacional – 3363-2717/6307 (8h às 18h)

Taquaralto – 3218-1962/1936 (8h às 18h)

