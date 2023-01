Sine Tocantins oferece mais de 800 vagas de emprego em diversas áreas e cidades

Há 24 vagas para pessoas com deficiência; confira. Sine em Palmas, Tocantins

O Sistema Nacional de Emprego (Sine), gerido pelo Governo do Tocantins, disponibilizou mais de 800 vagas de empregos nesta quarta-feira (25). Do total, há 24 oportunidades para pessoas com deficiência.

Das vagas gerais, só em Palmas são ofertadas 226. Em Araguaína são mais 221. As outras vagas são em Guaraí (107), Gurupi (56), Dianópolis (45), Taquaralto (32), Porto Nacional (55), Paraíso do Tocantins (38) e Araguatins (6).

Na capital há oportunidades para serviços gerais, empregado doméstico, para churrasqueiro, lavador de veículos, babá, vigilante, pedreiro, entre outras.

Em Araguaína os destaques são para auxiliar administrativo, desossador, encanador de manutenção, esteticista, motorista e contador.

Vagas para PCD

Em relação às vagas para pessoas com deficiência, as oportunidades estão divididas entre Palmas (8), Araguaína (9), Guaraí (4) e Gurupi (3). Há oportunidades para atendente de lojas, assistende administrativo, auxiliar de limpeza, porteiro, motorista, entre outras.

Painel de vagas

O painel de vagas do Sine Tocantins pode ser conferido diariamente no site da Secretaria Estadual do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas). O atendimento do nas unidades começa às 8h. Veja os telefones de contato das unidades:

Almas – 3692.1628 (8h às 18h)

Araguaína – 3414.3634 (8h às 18h)

Araguatins – 3474.3003/1100 (8h às 14h)

Dianópolis – 3692-1628/1293/99281-5827 (8h às 18h)

Guaraí – 3464-1710/99281-2318 – WhatsApp (8h às 14h)

Gurupi – 3351-2477/3212-7809 (8h às 18h)

Palmas – 3218-1960/1975 (8h às 18h)

Paraíso – 3602-3340/3361-3174 (8h às 18h)

Porto Nacional – 3363-2717/6307 (8h às 18h)

Taquaralto – 3218-1962/1936 (8h às 18h)

