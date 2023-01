SineBahia divulga oportunidades de emprego para Ilhéus nesta segunda-feira; veja lista

Há oportunidades para manicure, garçonete, técnico de segurança de trabalho, entre outros profissionais. Há oportunidades para manicure

O SineBahia divulgou vagas de emprego disponíveis em Itabuna, Ilhéus e Valença, nesta segunda-feira (11). Há oportunidades para manicure, garçonete, técnico de segurança de trabalho, entre outros profissionais.

Interessados devem buscar atendimento em uma das unidades do órgão. Não é preciso agendar e as senhas serão distribuídas conforme disponibilidade e por ordem de chegada.

Todos devem levar carteira de trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência, escolaridade e de vacinação contra Covid-19, além dos documentos específicos pedidos por cada vaga.

Ainda de acordo com o SineBahia, estão listadas apenas algumas das vagas disponíveis, que estão sujeitas ao limite de encaminhamentos. Confira:

VAGAS DE ILHÉUS:

MANICURE

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 6 meses na função

02 VAGAS

AGENTE DE VIAGENS

Ensino médio completo

Experiência mínima de 6 meses com registro em carteira de trabalho na área de vendas

01 VAGA

TÉCNICO DE SEGURANÇA DE TRABALHO

Ensino médio técnico em Segurança do Trabalho

Experiência mínima de 6 meses com registro em carteira de trabalho

01 VAGA

GARÇONETE

Ensino médio completo

Experiência mínima de 6 meses com registro em carteira de trabalho

Residir nas proximidades do malhado

01 VAGA

MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 6 meses na função

Possuir CNH categoria AB

01 VAGA

AUXILIAR DE MECÂNICO

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 6 meses na função

Possuir CNH categoria AB

01 VAGA

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS

Superior completo em Administração ou Psicologia

Experiência mínima de 6 meses com registro em carteira de trabalho

Disponibilidade para residir em Itacaré

01 VAGA

JARDINEIRO DIARISTA

Ensino fundamental completo experiência mínima de 6 meses na função

Possuir maquina de cortar grama

02 VAGAS

ALINHADOR DE PNEU

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 6 meses com registro em carteira de trabalho

Possuir CNH categoria B

01 VAGA

AUXLIAR DE ELETROTÉCNICO

Ensino médio técnico em Eletrotécnica

Experiência mínima de 6 meses com registro em carteira de trabalho

01 VAGA

ISOLADOR TÉRMICO

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 6 meses com registro em carteira de trabalho

01 VAGA

FUNILEIRO

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 6 meses com registro em carteira de trabalho

01 VAGA

