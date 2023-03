Sinhores abre 180 vagas gratuitas para cursos de qualificação em São José

As vagas são distribuídas em três turmas e as aulas acontecem nos dias 28 e 29 de março. SINHORES oferece cursos das áreas de hotelaria, bares e restaurantes gratuitamente

O Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares (Sinhores) oferece 180 vagas para cursos gratuitos de qualificação em São José dos Campos. As atividades começam na próxima semana, na terça (28) e quarta-feira (29).

A formação possui carga horária de até três horas e é voltada ao ramo de alimentação e bebida. As aulas acontecem em um hotel de São José dos Campos.

Para se inscrever é preciso ser maior de 16 anos, ter acesso à internet e preencher a ficha de inscrição que está disponível no site. Além disso, é preciso fazer a doação de um pacote de folhas sulfite que será destinado à entidades assistenciais da região.

Segundo a instituição, é possível se inscrever em mais de um curso, mas as vagas são limitadas. Mais informações sobre os locais, programações e instrutores de cada formação podem ser encontradas no site.

Confira as formações disponíveis:

Curso: serviços de recepção hoteleira

Objetivos: identificar os conceitos de excelência de qualidade aplicados aos serviços de recepção hoteleira.

Curso: serviços de cozinha

Objetivos: caracterizar os aspectos conceituais de excelência de qualidade aplicados ao atendimento de cozinha

Curso: serviços de governança

Objetivos: apresentar os princípios de excelência de qualidade aplicados ao atendimento de governança hoteleira.

Mata