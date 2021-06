sinisa-mihajlovic-e-la-moglie-arianna-si-sono-risposati-dopo-25-anni-di-matrimonio

Sinisa Mihajlovic e la moglie Arianna Rapaccioni hanno festeggiato le loro nozze d’argento: 25 anni di matrimonio coronati con un nuovo fatidico sì. L’allenatore del Bologna ha risposato sua moglie, con una romantica cerimonia a Porto Cervo, alla quale erano invitati amici e parenti. A testimoniare il momento dello scambio delle fedi, è Viktorija, una dei cinque figli nonché primogenita della coppia. Arianna su Instagram manifesta il suo amore per Sinisa, pubblicando uno scatto delle loro prime nozze: “Ne abbiamo fatta di strada in questi 25 anni ….le gioie di oggi i ricordi di ieri e le speranze di domani”.

Chi è Arianna Rapaccioni moglie di Mihajlovic

Arianna Rapaccioni è la moglie dell’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic conosciuta nel mondo dello spettacolo degli anni ’90, quando è apparsa in tv come soubrette di Luna Park, ad esempio, con Fabrizio Frizzi, o in Quelli che il calcio. Nel periodo più florido della sua carriera lavorativa ha conosciuto Sinisa, quando lui giocava nella Sampdoria, e da quel momento Arianna ha preferito dedicarsi a tempo pieno alla sua famiglia e alla sua vita da mamma, mettendo da parte il lavoro in tv. “Sinisa è arrivato e mi ha stroncato la carriera, ho lasciato Luna Park a metà anno, nel 95 l’ho conosciuto, nel 96 ci siamo sposati. Ma ci siamo innamorati subito, ci siamo guardati e non ci siamo staccati più”, ha raccontato lo scorso anno a Domenica In.

L’amore di Arianna Rapaccioni e Sinisa Mihajlovic

Il loro primo matrimonio nel 1995, il secondo nel 2021. Arianna Rapaccioni e Sinisa Mihajlovic si amano alla follia e lo dimostra il fatto che nel corso di questi 25 anni abbiano costruito una grande famiglia molto unita. Dopo aver avuto problemi di salute, l’allenatore ha spiegato di aver trovato la forza per la sua guarigione proprio nell’amore della moglie e dei suoi 5 figli. Viktorija ha 24 anni, occhi verdi e lunghi capelli castani ed è la primogenita dell’allenatore e di sua moglie Arianna. Ha quattro fratelli: Virginia, Miroslav, Dushan, Nicholas.