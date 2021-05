sinisa-mihajlovic,-in-diretta-alla-partita-del-cuore-insulta-pesantemente,-il-web-si-rivolta

Nella serata di ieri martedì 25 maggio 2021 è andata in scena la partita benefica della Nazionale cantanti che è scesa in campo per sfidarsi con i campioni della ricerca. Nelle ore antecedenti, purtroppo si è alimentata una polemica per un gesto sessista messo a punto da alcuni componenti dello staff, proprio della Nazionale cantanti.

Aurora Leoni vittima di un gesto sessista

Nello specifico vittima di questo gesto sessista è stata Aurora Leoni, ovvero la componente del gruppo The Jekyll. Nel momento in cui quest’ultima ha raccontato quanto accaduto sembra che nei suoi confronti, ma in generale nei confronti di tutte le donne, sia partito un gesto solidale che non soltanto ha fatto il giro del web, ma ha anche avuto delle conseguenze proprio sulla stessa partita. Gli animi sono stati purtroppo abbastanza tesi per tutta la durata della partita, tanto che ad un certo punto anche Sinisa Mihajlovic sembra aver sbottato. Ma cosa è accaduto?

Partita benefica della nazionale cantanti e campioni della ricerca tra le polemiche

Sembrerebbe che durante la partita l’allenatore Sinisa Mihajlovic che allena la squadra dei Campioni della ricerca, ad un certo punto sarebbe sbottato, urlando al microfono della giornalista che si trovava a bordo campo. Ma per quale motivo? Sembrerebbe che sul tabellone non fosse stato riprodotto il risultato esatto perché questo segnava 1 a 0 per la nazionale cantanti, quando in realtà il risultato stava per 2 a 1 per la squadra di Mihajlovic. «Segna 1 a 0 per loro, ma siamo in vantaggio noi 2 a 1», questo quanto dichiarato da Sinisa, piuttosto infuriato per questa vicenda, ma sicuramente già indisposto per quanto accaduto nel corso della giornata e per il fatto che in molti, per solidarietà ad Aurora hanno deciso di non scendere in campo.

Sinisa Mihajlovic, polemica per alcune frasi pronunciate durante la partita

A dar ragione a Sinisa Mihajlovic è stato Pierluigi Pardo che si trovava ovviamente in postazione telecronaca. È stata però una frase pronunciata da Sinisa che ha destato parecchie polemiche ed è stata ripresa un po’ dappertutto. L’allenatore rivolgendosi proprio a Pierluigi Pardo pare avesse detto seppur in modo ironico “Dì al ciccione di cambiare il risultato“. Poi sembra che Sinisa avrebbe ancora aggiunto “Pardo è l’unico che in tv è più magro che dal vivo. Dal vivo è più ciccione“. Sembra che queste parole pronunciate da Sinisa abbiano in qualche modo destato parecchie polemiche. I telespettatori hanno immediatamente commentato l’accaduto su Twitter e se da una parte qualcuno ha sottolineato il fatto che si fosse trattato di una battuta e che stava scherzando, dall’altro invece qualcun’altro ha voluto prendersela con lui.