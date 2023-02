Sintomas da menopausa: o que você precisa saber

Mudanças hormonais na mulher provocam ondas de calor, insônia, irritabilidade, entre outros desconfortos. Contudo, existem alternativas para aliviar os sintomas De repente, ondas de calor, insônia e alterações bruscas de humor; para muitas mulheres, o questionamento: o que está acontecendo? Estou doente? Normalmente, esses são apenas alguns dos sintomas característicos da menopausa, condição feminina que acontece entre a última menstruação (por volta dos 50 anos) até os 65 anos, quando a mulher atinge a terceira idade.

A menopausa é considerada um evento fisiológico normal, causada pela perda definitiva da função ovariana, ou seja, quando os ovários param de produzir os hormônios do ciclo menstrual, estrogênio e progesterona.

Ela é diagnosticada quando se completa um ano da suspensão definitiva da menstruação, sendo que esse período de transição reprodutiva é denominado “climatério”.

“Ele pode durar cerca de cinco anos, até acontecer de fato a menopausa”, ressalta a nutricionista Fernanda Cezário.

Sintomas comuns da menopausa

De acordo com a profissional, os sintomas mais comuns da menopausa são os fogachos – conhecidos como “ondas de calor” –, a alteração na qualidade do sono e a própria insônia, na forma de despertares noturnos.

“Com isso, a mulher tende a sentir queda da disposição e do rendimento no dia a dia. Pode ocorrer ainda queda de cabelo, diminuição da hidratação da pele e, consequentemente, o aumento de rugas, bem como uma tendência ao ganho de peso, que mexe muito com a autoestima”, avalia a nutricionista.

A autoestima feminina também fica abalada devido a alterações do humor, como ansiedade e irritação, e sintomas depressivos (tristeza sem motivo aparente, choro, desinteresse), “que podem prejudicar suas relações pessoais”, conta Fernanda.

Outro sintoma comum é o ressecamento vaginal, que afeta a libido, podendo provocar dor ao urinar e na relação sexual.

Tratamento para os sintomas da menopausa

Frente a tantos sintomas provocados pela suspensão de produção hormonal, a algumas mulheres é indicada a reposição hormonal, de maneira a fornecer ao organismo o estrogênio e a progesterona que os ovários deixaram de produzir, ajudando na melhora dos sintomas.

Contudo, a reposição não é indicada a todas, como quem possui histórico de câncer próprio ou na família.

“Nesse caso, investimos mais pesado na suplementação de fitoterápicos, vitaminas e minerais”, indica a nutricionista.

Buscando atender a essas mulheres na menopausa, com atenção especial àquelas que não podem fazer a reposição, a Aliv Nature desenvolveu o Meno Aliv, um suplemento 100% natural, com uma fórmula avançada e assertiva contra os principais sintomas da menopausa, como enxaqueca, dores no corpo, secura vaginal, mudanças de humor e ondas de calor.

Ele é composto por ingredientes extraídos de ativos naturais, entre os quais óleo de linhaça, óleo de prímula, óleo de palma, TCM puro e vitaminas E, A, K e D.

“Durante a menopausa, é aconselhável o acompanhamento profissional para ajustar o melhor tratamento conforme os sintomas apresentados. Ter, se possível, a assistência de médico, nutricionista, psicólogo e de um educador físico, todos trabalhando juntos, oferece um grande suporte durante uma fase tão cheia de mudanças na vida dessa mulher, visando à melhoria da sua qualidade de vida”, destaca Fernanda.

Mais alívio aos sintomas

Mulheres que enfrentam a menopausa também costumam sentir a diminuição dos sintomas quando adotam um estilo de vida “mais saudável”, no sentido de seguirem uma alimentação regrada e a prática regular de exercícios físicos, por exemplo.

“A alimentação ajuda na preservação da massa muscular – e prevenção da sarcopenia (perda severa da massa muscular) –, enquanto o consumo inadequado dos alimentos, por outro lado, acaba contribuindo para agravos dos sintomas da menopausa, como osteoporose (perda da massa óssea) e obesidade, que podem até aumentar riscos do aparecimento de hipertensão e diabetes”, alerta a nutricionista.

Meno Aliv – Bem-estar e qualidade de vida para a mulher

