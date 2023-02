Síria que mora em Ribeirão Preto tem familiares desabrigados por terremoto: ‘Ficaram no carro por causa do frio’

Ola Alajaty está no Brasil desde 2015 e está preocupada com a situação de tios e primos que moram em Alepo, cidade atingida pelo abalo que afetou também a Turquia. Sírios em Ribeirão Preto estão preocupados com situação de familiares no país natal

A administradora Ola Alajaty, síria que mora em Ribeirão Preto (SP) desde 2015, pensou que as fotos compartilhadas por amigos e familiares nas redes sociais após o terremoto de magnitude 7,8 eram lembranças da guerra. No país de origem estão duas tias maternas e um tio paterno. Segundo Ola, eles estão bem, mas desabrigados.

“Toda vez que eu ouço eu arrepio como se fosse a primeira vez. Fiquei sem acreditar. Eu olhei as fotos, procurei se era TBT de guerra, mas não. Era uma coisa real. Vi no grupo da família que os familiares estão na rua por medo. Até o momento o prédio que eles estão não foi destruído, mas o alerta está bem grande. Eles estão na rua. Até o momento estou em choque. Um país que acabou de sair da guerra, acabou de sair de uma pandemia mundial e acontece isso. É forte”.

A família de Ola vive em Alepo, na Síria, e passou a noite de segunda-feira (6) dentro de um carro, porque não tem um lugar seguro para ficar.

“Como os prédios são antigos, mesmo depois que passou [o tremor], os prédios começaram a cair. Então eles receberam um alerta para que ninguém volte, que fique todo mundo o máximo possível longe dos prédios. Está muito frio e está chovendo muito, em algumas áreas até tem neve. Essa noite eles [familiares dela] ficaram no carro por causa do frio, não tem onde ficar, está tudo com risco. Eles ficaram dentro do carro, perto de um jardim, de uma praça”, diz.

Ola se recorda que este não é o primeiro terremoto que afeta a Síria. Em 1999, teve um abalo sísmico de magnitude 7,7, com destruição menor.

“Mas a gente não tinha passado por guerra, por pandemia, não tinha passado por isso, então foi diferente. Hoje o pessoal está triste, não está bem, você consegue ver pelos prédios que estão caindo. Eu olho para o prédio e, não consigo explicar, vejo o prédio chorando de tristeza”.

Emocionada, a administradora recorda a conversa que teve nesta terça-feira (7) com uma prima de 15 anos. Segundo Ola, a adolescente disse estar cansada de tantas tragédias.

“Nós cansamos, nós somos humanos também. Essa frase mexeu tanto em mim. Uma pessoa de 15 anos que está começando a vida agora, que tem o futuro do mundo na frente, que passou por uma guerra, pandemia, vários fatores, e agora ela está sentindo medo. Ela me falou assim ‘não dormi essa noite, porque toda vez que eu fecho meu olho eu sinto que estou caindo com o prédio. É forte.”

‘Síria sempre comigo’

Ola saiu da Síria em 2011e passou vários países até chegar ao Brasil em 2015. Ela tem dupla nacionalidade, porque o pai dela é brasileiro. Apesar de ter deixado o país, carrega parte dele no interior de São Paulo.

“Cheguei aqui para começar uma vida nova, mas sempre as memórias estão comigo. A Síria está comigo no meu sotaque, no meu nome, meu idioma materno, minhas coisinhas em casa. Está sempre comigo.”

A administradora conta que apesar da tristeza e das dificuldades causadas pela destruição, as tias disseram que mantêm a esperança.

“Elas me contaram que estão na rua e a situação está difícil. Uma coisa que é impressionante a mensagem que elas passaram para mim, para minha família, todo mundo que está espalhado depois da guerra, é que a gente é forte, a gente está aqui, vai sobreviver a isso, somos fortes, de um sangue bem puro, a gente é bem forte. Isso me aliviou demais, porque eu acordei tão triste [na segunda-feira], quase não fui trabalhar. E falei: ‘Não, se esse povo está lá, está lutando, eu também consigo’. Eu levantei, tomei banho, fui trabalhar. Eles estão lá com toda a força que Deus pode dar para o ser humano.”

