Siriemas são flagradas ‘passeando’ em rua de Águas da Prata; FOTOS

Morador achou incomum a presença das aves e fez flagrante na quinta-feira (16). Siriemas são flagradas em rua de Águas da Prata

Jaime Morais Massuia/Arquivo Pessoal

Um morador de Águas da Prata (SP) flagrou duas siriemas ‘passeando’, na quinta-feira (16).

As aves estavam andando em uma rua perto do trabalho dele. Como não é comum ver as aves no local, ele ficou surpreso e enviou as fotos para a EPTV, afiliada da TV Globo.

O biólogo Lucas Lima, consultor do Terra da Gente, disse que a espécie é típica do cerrado e outros ambientes abertos. É bem comum ver nas áreas rurais, mas na cidade as aves não são vistas com frequência.

A espécie

O nome da ave deriva do tupi e quer dizer “crista levantada”. A espécie, que atinge uma altura média de 70 centímetros, podendo chegar a 90 centímetros de comprimento e pesar até 1,4 quilo, ocorre nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e nos estados nortenhos de Tocantins, Pará e Roraima. Também é encontrada na Argentina e Bolívia e no Paraguai e Uruguai.

Vive aos pares ou em pequenos bandos. Correndo chega a atingir mais de 50 km/h. Tem hábitos terrestres, mas sobe no alto das árvores para dormir.

Possui um canto bem marcante, que pode ser ouvido a mais de um quilômetro, pois são gritos altos e longos, podendo durar vários minutos.

