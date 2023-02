Sistema Anchieta-Imigrantes registra a passagem de 394 mil veículos e 22 acidentes no Carnaval

Contagem iniciou na quinta-feira (17) e foi encerrada na terça-feira (21). Fluxo durante este período ficou dentro do esperado para o tráfego. Rodovia dos Imigrantes na terça-feira (24) de Carnaval

Divulgação/Ecovias

O Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) registrou a passagem de 394 mil veículos nas rodovias durante o Carnaval de 2023. Segundo a Ecovias, concessionária responsável pelas estradas, foram para a Baixada Santista, em média, cerca de 65 mil veículos por dia.

De acordo com dados divulgados pela empresa, 394.372 veículos passaram pelas estradas em direção ao litoral, entre quinta-feira (17) e terça-feira (21). O fluxo durante este período ficou dentro do esperado para o tráfego, que era de 370 mil a 570 mil veículos.

No período do feriado, foram registrados 22 acidentes nas rodovias. No total, foram 28 feridos e uma vítima fatal. Entre os dias 17 e 21 de fevereiro, a Ecovias atendeu 2.275 motoristas que precisaram de auxílio nas rodovias. Destes atendimentos, 1.373 foram ocorrências por panes mecânicas, 809 precisaram do apoio de guincho e 93 necessitaram de socorro médico.

Em virtude da tragédia ocorrida no litoral norte durante este Carnaval, a Ecovias junto com a Ecopistas apoia o DER na desobstrução da Rio-Santos. A EcoRodovias já fez doações e as bases operacionais da concessionária e da Polícia Militar Rodoviária recebem doações para auxiliar os moradores em zona de risco e desabrigados na região.

