Sistema Cantareira opera com mais de 50% de capacidade e tem maior nível desde 2017

Chuvas do verão são importantes para abastecer reservatórios e garantir o armazenamento de água para período de estiagem. Cantareira tem o maior nível desde 2017

Em operação com mais de 50% da capacidade, o Sistema Cantareira inicia 2023 com o maior volume de água dos últimos seis anos. As chuvas nessa época do ano são importantes para o abastecimento dos reservatórios e garantir o armazenamento de água para períodos mais secos.

Um dos motivos para o bom momento é o mês de dezembro do último ano, quando as chuvas foram superiores à média histórica. De acordo com a Sabesp, foram 325 milímetros de chuva nas regiões das represas que formam o sistema – a média é de 209 milímetros.

Esse aumento da quantidade de chuva tem sido essencial para o nível dos reservatórios. Atualmente, o sistema opera com 51% da capacidade total, maior volume para janeiro desde 2017.

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), que faz o acompanhamento do nível do sistema Cantareira, as represas podem chegar em situação ainda mais confortável no fim dos períodos chuvosos.

“Se continuar chovendo a média durante todo esse período de janeiro até março, nós teríamos um nível armazenado no sistema Cantareira de 67% da capacidade total no dia 31 de março”, afirma Elisângela Broedel, pesquisadora do Cemaden.

Especialista do Instituto de Pesquisas Ecológicas (Ipê), de Nazaré Paulista (SP), o biólogo Alexandre Uezu afirma que o sistema está em um momento considerado tranquilo em relação aos últimos anos, mas alerta que, para continuar assim, é preciso preservar a vegetação da região das represas.

“Isso faz com que a água infiltre e seja armazenada nos lençóis freáticos, garantindo uma regularidade dos níveis ao longo do tempo”, explica Uezu.

Rio Paraíba do Sul

De acordo com a Agência Nacional de Água (Ana), as represas do Rio Paraíba do Sul também operam com uma capacidade superior aos últimos anos.

Atualmente, o volume de água está em 43%, enquanto no mesmo período do ano passado os reservatórios estavam com 33% da capacidade.

