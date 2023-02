Sistema de dessalinização de água implantado em João Câmara vai beneficiar 3 mil pessoas

Estrutura capaz de dessalinizar 80 mil litros de água por dia foi inaugurada oficialmente nesta quinta-feira (16) no Agreste potiguar. Sistema de dessalinização deve beneficiar cerca de 3 mil moradores de João Câmara

Empresário chineses e representantes do governo do Rio Grande do Norte entregaram nesta quinta-feira (16), em João Câmara, no Agreste potiguar, um sistema de dessalinizadores. A expectativa é de que os equipamentos beneficiem 3 mil pessoas com água potável.

Na comunidade Amarelão, na zona rural de João Câmara, as famílias viveram por muitos anos sem água potável. Nas cisternas, só havia água salobra, usada para tomar banho, lavar roupa e louças. Água para beber, tinha que ser comprada.

“Geralmente minha mãe compra uma carrada d’água para passar o ano. É uns R$ 360. Às vezes não dá e tem que comprar de novo”, afirma a estudante Vitória Barbosa.

“A gente comprava para tomar e cozinhar. E para tomar banho e lavar roupa era essa salgada, que vem do serrote”, afirma Maria das Neves, produtora de castanha.

A cacimba que por muitos anos abasteceu a comunidade foi aterrada e secou.

“Era uma cacimba, onde começou tudo. Quando eu era criança, meu pai vinha pegar água aqui, a gente vinha pegar pegar água para tomar, beber, tomar banho, cozinhar. Era tudo aqui”, conta o porteiro Francisco Osmanir.

Para diminuir a dificuldade de acesso à água potável, o embaixador chinês Tum Tim Xau e a governadora do estado, Fátima Bezerra (PT), assinaram o ato de transferência do sistema de dessalinização na comunidade Serrote de São Bento – um investimento de R$ 8 milhões que foi doado ao Rio Grande do Norte.

“Esse projeto é uma combinação das concepções que a China vem pegando, e o Brasil também, de sustentabilidade, de desenvolvimento verde e também de redução da pobreza”, afirmou o embaixador.

“Nossa expectativa é ampliar parcerias exatamente como essas. Do ponto de vista de trazer desenvolvimento com inclusão social, com geração de emprego, com cidadania para o nosso povo”, disse a governadora.

O sistema de dessalinização foi construído pela estatal chinesa State Grid em parceria com o grupo CPFL Energia. As obras iniciaram em agosto do ano passado e foram concluídas em dezembro. O projeto é composto por um sistema inteligente de abastecimento de água e um sistema de energia solar.

“Uma das questões de operação era o custo de energia. Então o que a gente fez? É um projeto que contemplou também a geração de energia solar. A gente tem aqui uma capacidade de 50 KW pico, suficiente para fornecer toda energia para o projeto de dessalinização e ele vai ser autossuficiente em energia sem esse custo de manutenção”, afirma o presidente do grupo CPFL Energia, Gustavo Estrela.

A água é captada de um poço com 146 metros de profundidade. Depois de coletada, é bombeada por tubulações no subsolo até as caixas de armazenamento com capacidade para 20 mil litros, cada. E de forma automatizada a água desce para o dessalinizador.

O dessalinizador transforma a água com alta concentração de sal em água potável. Durante o período de 24 horas, são transformados 80 mil litros de água. 85% da água salobra é transformada em água potável e distribuída por meio de uma adutora de cinco quilômetros para as três comunidades que fazem parte do Complexo Mendonça. Os outros 15% da água rejeitada são despejados em um tanque e evaporam.

15% da água, com concentração de sal, é descartada para evaporação.

“Esse projeto ainda não soluciona 100% do problema que a gente tem. É apenas uma cota que será entregue por família. A gente ainda precisa de alguns investimentos a serem feitos aqui. A gente vai tentar buscar em parceira com o governo do estado, para que a gente possa resolver definitivamente esse problema”, afirma o prefeito de João Câmara, Manoel Bernardo.

“Eu achava que eu não ia ver isso um dia, mas chegou. É uma bênção. Para mim é uma coisa maravilhosa”, disse a produtora de castanha Maria das Neves.

