Sistema hidráulico contra incêndio no Warung Beach Club não funcionou quando fogo atingiu espaço, dizem bombeiros de SC

Local foi atingido por chamas na quarta-feira em Itajaí, no Litoral Norte. Ninguém se feriu. Imagem de drone mostra detalhes da destruição pós-incêndio em beach club de Itajaí

A perícia feita no Warung Beach Club, que foi atingido por um incêndio de grandes proporções na quarta-feira (22) em Itajaí, no Litoral Norte, apontou que o sistema hidráulico de combate a incêndio não funcionou quando as chamas atingiram o espaço.

A informação foi divulgada pelo Corpo de Bombeiros no fim da noite de quinta (23), após as análises no local finalizarem.

Conforme a instituição, entre as hipóteses possíveis da causa do incêndio quatro já foram descartadas: vazamento de GLP (gás liquefeito de petróleo), problemas no gerador a diesel, descargas atmosféricas ou fenômeno químico e biológico. Ninguém se feriu.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Localizado na Praia Brava, o clube é inspirado nas Ilhas da Indonésia, funciona desde 2002 e é conhecido internacionalmente por abrigar nomes da cena eletrônica. Artistas que já passaram pelo local se solidarizam com o estabelecimento.

Em nota na quinta, o estabelecimento afirmou que está empenhado em contribuir com as investigações e agradeceu às mensagens de apoio. “O incêndio destruiu a pista frontal do Beach Club, porém a vegetação do entorno e as demais áreas (pista Garden e o escritório) permaneceram intactos”, informou o local.

Estrutura de beach club de Itajaí destruída após incêndio

CBMSC/Divulgação

Bombeiros encerram trabalhos no incêndio que atingiu Warung Beach Club

Ícones da música eletrônica se solidarizam após incêndio

Perícia

A perícia no local foi feita na tarde de quinta e durou cerca de 5 horas. Alguns materiais e objetos foram coletados para análises complementares. Segundo o Corpo de Bombeiros, estão sendo analisados equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e fiação elétrica do local, além dos projetos das instalações.

“O local possuía habite-se do CBMSC, no entanto, foi identificado que o sistema hidráulico preventivo não funcionou no momento do combate, não se sabendo o motivo”, informaram os bombeiros.

O local tinha liberação de funcionamento válido até maio de 2023. Um inquérito para apurar as causas do incêndio já foi instaurado pela Polícia Civil. A Polícia Científica também foi até o local.

Imagem de drone mostra destruição após incêndio no Warung Beach Club, em Itajaí

Reprodução/Connect Ledhome

Incêndio

As chamas teriam iniciado por volta das 10h. Uma pessoa que estava no local relatou aos socorristas que ouviu um estouro no lado centro do espaço e, quando abriu a porta viu as labaredas já altas na parte do caixa/dj”.

No total, foram 10 horas de trabalho para o combate das chamas. Na noite de quarta, os proprietários disponibilizaram uma retroescavadeira, que foi usada para derrubar algumas paredes instáveis.

Estrutura de beach club de Itajaí destruída após incêndio

CBMSC/Divulgação

VÍDEOS: mais assistidos do g1 SC nos últimos 7 dias

Veja mais notícias do estado no g1 SC

Vittorio Ferla