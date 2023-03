Sisu 2023: começa a convocação dos candidatos em lista de espera; veja como acompanhar

Programa seleciona alunos para universidades públicas. Candidato precisa ter feito o Enem 2022 e tirado nota superior a zero na redação. Sisu 2023: começa a convocação dos candidatos em lista de espera

Adja Alvorável/g1

A convocação dos candidatos em lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do 1º semestre de 2023 começa nesta segunda-feira (13).

Integram a lista os estudantes que não foram selecionados na chamada regular e manifestaram interesse em continuar no processo, indicando se preferem a 1ª ou a 2º opção de curso escolhida na inscrição.

🎯 Como acompanhar a lista de espera do Sisu 2023?

Na lista de espera, a convocação dos candidatos para a matrícula cabe às próprias instituições de ensino.

Assim, é importante que os candidatos acompanhem as convocações da lista de espera junto à instituição de ensino para a qual tenha manifestado interesse.

O programa usa as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 para selecionar alunos que estudarão em universidades públicas.

Campus da Universidade Federal de Uberlândia, uma das instituições participantes do Sisu

Juliana Kopp/g1

Vittorio Ferla