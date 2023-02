Sisu 2023: IFSP de São Carlos, Araraquara, Matão e São João têm 680 vagas; veja como se inscrever

Inscrições são feitas pelo Sistema de Seleção Unificada a partir desta quinta-feira (16) e vão até 24 de fevereiro. Resultado da chamada regular sai em 28 de fevereiro. IFSP de Araraquara recebe inscrições pelo Sisu

Divulgação/Prefeitura de Araraquara

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) tem 680 vagas em 16 cursos superiores gratuitos em São Carlos (SP), Araraquara, Matão e São João da Boa Vista, no primeiro semestre deste ano.

As inscrições são feitas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) a partir desta quinta-feira (16) e vão até 24 de fevereiro. (veja abaixo como se inscrever, vagas por cidade e o calendário de datas).

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 e obtido nota na redação superior a zero. Durante a inscrição, o candidato deve selecionar o curso e a instituição de ensino de sua preferência. É possível escolher até duas opções de curso. Veja abaixo outras orientações:

A recomendação é consultar quantas vagas estão disponíveis por curso e por modalidade e quais as regras do processo seletivo de cada universidade (como notas mínimas exigidas ou regulamento para cotas sociais).

É possível pesquisar as vagas pelo nome do município, nome da instituição ou nome do curso.

Ao clicar no curso, aparecem mais detalhes e as modalidades disponíveis.

Num primeiro momento, não tem notas de corte, que só são disponibilizadas no segundo dia.

A nota de corte leva em consideração o número de interessados, as notas desses candidatos e a quantidade de vagas. Como os estudantes podem mudar as opções até o último dia do prazo, as notas de corte parciais oscilam.

Por isso, é preciso ficar atento sempre às notas parciais divulgadas diariamente ao longo do período de inscrição.

A orientação é acompanhar as notas de corte dos cursos e a sua classificação parcial durante o período de inscrição. Se perceber que tem pouca chance de conseguir a vaga, pode alterar a escolha do curso.

Quando o prazo de inscrição se encerra, ficam valendo as duas últimas opções salvas.

Veja como estão distribuídas as vagas oferecidas em Araraquara, Matão, São Carlos e São João da Boa Vista:

Araraquara – 160 vagas

Engenharia Mecânica – Integral – 40 vagas

Licenciatura em Matemática – Noturno – 40 vagas

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – Matutino – 40 vagas

Tecnologia em Sistemas para a Internet – Noturno – 40 vagas

Matão – 160 vagas

Engenharia de Alimentos – Noturno – 40 vagas

Engenharia de Energias Renováveis – Noturno – 40 vagas

Licenciatura em Química – Noturno – 80 vagas

São Carlos – 120 vagas

Administração – Integral – 40 vagas

Engenharia Aeronáutica – Integral – 40 vagas

Engenharia de Software – Integral – 40 vagas

São João da Boa Vista – 240 vagas

Ciência da Computação – Integral – 40 vagas

Engenharia de Controle e Automação – Integral – 40 vagas

Licenciatura em Ciências Naturais: habilitação em Física – Noturno – 40 vagas

Licenciatura em Ciências Naturais: habilitação em Química – Noturno – 40 vagas

Tecnologia em Processos Gerenciais – Noturno – 40 vagas

Tecnologia em Sistemas para a Internet – Noturno – 40 vagas

Calendário do IFSP:

Inscrições: 16/02 a 24/02/2023;

Resultado da Chamada regular: 28/02;

Matrícula dos candidatos selecionados na chamada regular: 02/03 a 08/03;

Lançamento das vagas ocupadas na chamada regular: 02/03 a 10/03;

Manifestação de interesse em participar da lista de espera: 28/02 a 08/03;

Disponibilização da lista de espera no sistema do Sisu Gestão: 09/03;

Convocação dos candidatos da lista de espera: a partir de 13/03;

Lançamento das vagas ocupadas na lista de espera: 13/03 a 28/04/2023.

