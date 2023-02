Sisu 2023: inscrições em quase 15 mil vagas para universidades do RS terminam nesta sexta

No estado, FURG, UERGS, UFCSPA, UFPEL, UFRGS, UFSM e UNIPAMPA, além da IFSUL, oferecem vagas para este tipo de ingresso. Universidade Federal de Santa Maria é uma das instituições do RS que recebem inscrições pelo Sisu

Carolina Lemos/UFSM

As inscrições para 14.996 vagas abertas em universidades do Rio Grande do Sul, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2023.1, terminam nesta sexta-feira (24). Os candidatos devem se inscrever pelo site do programa.

PASSO A PASSO: saiba como se inscrever

Nesta edição, são ofertadas 226.399 vagas em 128 instituições públicas, sendo 63 universidades federais. No RS, sete universidades, além da IFSUL, usam o sistema para selecionar alunos. Na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), são oferecidas 3.431 vagas pelo sistema. É a universidade do RS com mais vagas disponibilizadas no estado.

Na UFPEL, são 2.773 vagas oferecidas, enquanto FURG disponibiliza 2.425 e Unipampa, 2.208.

LEIA TAMBÉM:

Universidades do RS usam sistema para selecionar alunos; veja os critérios

O candidato só poderá se inscrever caso tenha participado da edição de 2022 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e que tenha obtido nota acima de zero na prova de redação.

O resultado do processo seletivo está previsto para ser divulgado no dia 28 de fevereiro e o prazo para manifestar interesse na lista de espera será de 28 de fevereiro a 8 de março, de acordo com o edital.

Vagas no RS

FURG – 2.425 vagas

IFSUL – 446 vagas

UERGS – 1.370 vagas

UFCSPA – 640 vagas

UFPEL – 2.773 vagas

UFRGS – 1.703 vagas

UFSM – 3.431 vagas

UNIPAMPA – 2.208 vagas

Como se inscrever

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2023.1 podem ser feitas até o dia 24 de fevereiro, no site do programa, que é o meio pelo qual acontece a seleção de estudantes para universidades públicas. Já os resultados devem ser divulgados no dia 28 do mesmo mês.

Nessa modalidade de seleção, o candidato pode mudar as suas opções de curso no sistema quantas vezes preferir, até o fim do período de inscrições, com base as notas de corte parciais divulgadas diariamente.

Para competir por uma vaga, é necessário que o candidato tenha feito as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) na edição 2022 e tirado uma nota maior que zero.

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

Mata