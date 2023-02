Sisu 2023: inscrições em quase 19 mil vagas para universidades da PB terminam nesta sexta

Paraíba é o segundo lugar no Brasil com maior oferta de vagas no programa de seleção. Central de Integração Acadêmica do campus de Bodocongó da UEPB, em Campina Grande

As inscrições em 18.888 vagas abertas em universidades da Paraíba, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2023.1, terminam nesta sexta-feira (24). Os candidatos devem se inscrever pelo site do programa.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), a Paraíba é o segundo lugar no Brasil com maior oferta de vagas no programa de seleção. Somente na Universidade Federal da Paraíba (UFPB) estão sendo ofertadas 7.825 oportunidades, em 124 cursos.

Também estão sendo oferecidas 6.188 vagas na Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), 3.175 na Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) e 1.700 no Instituto Federal da Paraíba (IFPB).

O candidato só poderá se inscrever caso tenha participado da edição de 2022 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e que tenha obtido nota acima de zero na prova de redação.

O resultado do processo seletivo está previsto para ser divulgado no dia 28 de fevereiro e o prazo para manifestar interesse na lista de espera será de 28 de fevereiro a 8 de março, de acordo com o edital.

Como se inscrever

Nessa modalidade de seleção, o candidato pode mudar as suas opções de curso no sistema quantas vezes preferir, até o fim do período de inscrições, com base as notas de corte parciais divulgadas diariamente.

Para competir por uma vaga, é necessário que o candidato tenha feito as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) na edição 2022 e tirado uma nota maior que zero.

