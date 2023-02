Sisu 2023: inscrições para UFSCar e IFSP terminam nesta sexta-feira; veja dicas para se inscrever

UFSCar oferece 2.893 vagas em 65 cursos de graduação em quatro campi e o IFSP tem 680 vagas em quatro unidades na região. Sisu: inscrição concluída

Reprodução/Inep

Esta sexta-feira (24) é o último dia para a inscrição para a gradução na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e para os Insititutos Federais de São Paulo (IFSP) de quatro cidades da região por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) (veja abaixo dicas de como se inscrever).

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

A UFSCar oferece 2.893 vagas em 65 cursos de graduação pelo Sisu em quatro campi – São Carlos (1.793 vagas), Araras (240), Sorocaba (620) e Lagoa do Sino, em Buri (240).

Pesquisa é realizada por estudantes da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)

Diário São Carlos/Divulgação

Já o IFSC tem disponível 680 vagas em 16 cursos superiores gratuitos nas unidades de Araraquara (160 vagas), Matão (160), São Carlos (120) e São João da Boa Vista (SP) (240).

A lista de aprovados na chamada regular será divulgada em 28 de fevereiro de 2023 e as matrículas serão realizadas de 2 a 8 de março.

IFSP São Carlos oferece 120 vagas para três cursos superiores gratuitos

A Cidade ON São Carlos

📝Como funciona a inscrição no Sisu:

Para se inscrever, o candidato precisa ter prestado o Enem 2022 e não ter zerado na redação. Os interessados devem fazer a inscrição no site https://acessounico.mec.gov.br/sisu.

Na UFSCar, a única exceção é o curso de licenciatura em música, que exige a inscrição do estudante para um prova de conhecimento e habilidade específica, além das provas do Enem.

O candidato deve selecionar duas opções de curso.

A recomendação é consultar quantas vagas estão disponíveis por curso e por modalidade e quais as regras do processo seletivo de cada universidade (como notas mínimas exigidas ou regulamento para cotas sociais).

É possível pesquisar as vagas pelo nome do município, nome da instituição ou nome do curso.

Ao clicar no curso, aparecem mais detalhes e as modalidades disponíveis.

A nota de corte leva em consideração o número de interessados, as notas desses candidatos e a quantidade de vagas. Como os estudantes podem mudar as opções até o último dia do prazo, as notas de corte parciais oscilam.

Por isso, é preciso ficar atento sempre às notas parciais divulgadas ao longo do período de inscrição.

Se perceber que tem pouca chance de conseguir a vaga, pode alterar a escolha do curso.

Quando o prazo de inscrição se encerra, ficam valendo as duas últimas opções salvas.

O aluno só pode ser aprovado em um dos cursos marcados na inscrição:

exclusivamente na 1ª opção, caso tenha obtido nota suficiente;

em sua 2ª opção, caso a nota seja alta o bastante, e não tenha sido selecionado na 1ª opção.

Para quem conseguiu índices suficientes nas duas opções de curso, o sistema permitirá a matrícula apenas na que foi colocada como prioritária.

Lista de espera: O candidato que não conseguir uma vaga na chamada regular pode manifestar interesse para participar da lista de espera de um dos dois cursos de seu interesse. Esta etapa só acontece caso haja vagas que não forem preenchidas na 1ª chamada e estará disponível de 28 de fevereiro a 8 de março.

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

Vittorio Ferla