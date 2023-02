Sisu 2023: notas de corte parciais em medicina vão de 754 a 917 pontos; federal do Amapá é a mais ‘disputada’

Parciais servem como parâmetro para que o candidato selecione opções nas quais tenha chance de aprovação. Com atualizações diárias pelo MEC, é preciso ficar atento a essas notas de corte. Sisu 2023: veja passo a passo para fazer inscrição

Pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2023, os candidatos que quiserem ser aprovados em medicina na Universidade Federal do Amapá (Unifap) precisarão ter atingido, no mínimo, 917,90 pontos no último Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Essa é a maior nota de corte parcial do Brasil, comparando as registradas pelos 88 campi que oferecem esse curso no programa do Ministério da Educação (MEC). Em 2022, a Unifap também teve a maior nota parcial do curso.

Na análise, o g1 considerou somente as modalidades de ampla concorrência (ou seja, as que não envolvem cotas para negros, pardos, indígenas ou ex-alunos de escolas públicas, por exemplo), com base nos índices divulgados pelo site do Sisu à 0h desta sexta-feira (17).

📅 Até 24 de fevereiro, o sistema recalculará as notas parciais todos os dias.

📈 10 maiores notas de corte em medicina

Abaixo, veja o ranking das 10 maiores notas de corte em medicina, na modalidade de ampla concorrência, nas parciais de 17 de fevereiro, à 0h.

📉 Notas de corte parciais mais baixas em medicina

A instituição de ensino com nota de corte parcial mais baixa em medicina foi a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no campus de Três Lagoas: 754,76 pontos.

Em seguida, estão: Universidade Federal da Bahia (UFBA, campus Vitória da Conquista), com 759,89; e Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA, Unidade Sede, em Mossoró – RN), cuja nota foi 762,48.

Como funcionam as notas de corte?

Para consultar as notas de corte parciais, o candidato pode fazer uma busca pelo nome do curso, nome da instituição ou pelo município do campus de interesse no site do Sisu.

Se o candidato estiver logado, ele verá também qual a sua posição na lista dos que já se inscreveram.

Por exemplo: um estudante que tenha média de 760 pontos no Enem e queira concorrer a uma vaga de medicina na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), faz a busca pelo curso, seleciona a instituição e campus de interesse. Ele clica e vê que, no campus Thomaz Tomazzi, a nota de corte para ampla concorrência é 795,89:

São 20 vagas. Isso quer dizer que, de todos os que se inscreveram neste curso até 0h de sexta-feira, a 20ª nota mais alta era justamente 795,89. Por isso, ela é considerada a nota de corte parcial.

Se o candidato digitar sua senha, verá no sistema qual a sua colocação: como ele tirou 760 pontos, no momento, está em 45º lugar (exemplo fictício).

Caso ele deseje trocar de curso e escolher um cuja nota de corte parcial seja mais baixa, basta mudar sua inscrição. É possível fazer essas alterações quantas vezes quiser, até 24 de fevereiro, quando o processo do Sisu é encerrado. O sistema vai considerar a última marcação feita.

Exatamente por ser um processo seletivo dinâmico, as notas de corte parciais são flutuantes. Sempre à meia-noite, o Ministério da Educação (MEC) atualiza esses balanços.

Nesse exemplo da UFES: mais estudantes podem optar por esse curso durante esta sexta-feira. Se eles tiverem um desempenho ainda melhor no Enem, a nota de corte de 795,89 vai subir. Por outro lado, se alguns desistirem ou trocarem de opção, ela pode cair.

Ou seja: todos os dias, até 24 de fevereiro, fique atento a essas notas de corte parciais.

Cronograma do Sisu

Inscrições: até dia 24 de fevereiro

Resultado da chamada única: 28 de fevereiro

Nota considerada: Enem 2022

