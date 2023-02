Sisu 2023: número de participantes volta a subir após 8 anos em queda; Nordeste é região com mais inscritos

Inscrições foram encerradas na sexta-feira (24). 1.073.024 pessoas se candidataram a vagas em instituições públicas de ensino superior, de acordo com o ministro da educação, Camilo Santana. Sisu 2023.

No total, 1.073.024 de pessoas se inscreveram no processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para o primeiro semestre de 2023, de acordo com o ministro da Educação, Camilo Santana. Como cada inscrito pode escolher até dois cursos, foram registradas 2.062.815 de inscrições.

Camilo Santana divulga número de inscritos no Sisu 2023.

O número é 1,76% maior do que o registrado na seleção para o primeiro semestre de 2022, quando foram contabilizadas 2.032.674 de inscrições e 1.054.474 de inscritos. É a primeira vez em pelo menos 8 anos que o número aumenta em relação ao ano anterior. (Veja mais abaixo.)

O Sisu é o programa do Ministério da Educação (MEC) que seleciona alunos para universidades públicas. As inscrições aconteceram de 16 a 24 de fevereiro, prazo que também foi ampliado em comparação com os anos anteriores.

O resultado da chamada regular será divulgado em 28 de fevereiro.

A pelo menos 8 anos, o MEC vinha registrando queda nos números de inscritos e de inscrições do Sisu, como visto abaixo:

Em uma rede social, o ministro afirmou que o Sisu “voltou a crescer”.

Garantimos não apenas um período de tranquilidade, para que os estudantes pudessem se candidatar a seus cursos de interesse sem intercorrências, como também conseguimos aumentar o número de inscritos em relação ao ano passado, revertendo uma curva constante de queda que vinha pelo menos desde 2017.

Nordeste lidera no número de inscritos

De acordo com Camilo Santana, a região Nordeste foi a que registrou o maior número de inscritos, enquanto o Centro Oeste foi a região com menos candidatos no primeiro Sisu de 2023.

Confira a % de inscritos por região:

Nordeste: 40,1%

Sudeste: 33,8%

Sul: 9,5%

Norte: 8,8%

Centro Oeste: 7,8%

Cronograma do Sisu 2023

Resultado da chamada única: 28 de fevereiro

Matrícula ou registro acadêmico: 2 a 8 de março

Manifestação de interesse em participar da lista de espera: 28 de fevereiro a 8 de março

