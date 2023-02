Sisu 2023: UFSCar tem 2.893 vagas em 65 cursos de graduação; saiba como se inscrever e datas

Candidato precisa ter prestado o Enem 2022 e não ter zerado na redação. Inscrições estão abertas até o dia 24 de fevereiro; veja o passo a passo. Campus da UFSCar em São Carlos

Gabrielle Chagas/g1/Arquivo

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) recebe, a partir desta segunda-feira (16), inscrições para 2.893 vagas em 65 cursos de graduação pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Os estudantes devem se inscrever até o dia 24 de fevereiro (veja abaixo como se inscrever e o calendário de chamadas e matrículas).

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

As vagas da UFSCar estão distribuídas em 4 campi:

São Carlos: 1.793 vagas

Araras: 240 vagas

Sorocaba: 620 vagas

Lagoa do Sino, em Buri: 240 vagas.

Campus da UFSCar em São Carlos

Reprodução/EPTV

📝Como funciona a inscrição no Sisu:

Para se inscrever, o candidato precisa ter prestado o Enem 2022 e não ter zerado na redação. Os interessados devem fazer a inscrição no site https://acessounico.mec.gov.br/sisu.

Na UFSCar, a única exceção é o curso de licenciatura em música, que exige a inscrição do estudante para um prova de conhecimento e habilidade específica, além das provas do Enem.

O candidato deve selecionar duas opções de curso.

A recomendação é consultar quantas vagas estão disponíveis por curso e por modalidade e quais as regras do processo seletivo de cada universidade (como notas mínimas exigidas ou regulamento para cotas sociais).

É possível pesquisar as vagas pelo nome do município, nome da instituição ou nome do curso.

Ao clicar no curso, aparecem mais detalhes e as modalidades disponíveis.

Num primeiro momento, não tem notas de corte, que só são disponibilizadas no segundo dia.

A nota de corte leva em consideração o número de interessados, as notas desses candidatos e a quantidade de vagas. Como os estudantes podem mudar as opções até o último dia do prazo, as notas de corte parciais oscilam.

Por isso, é preciso ficar atento sempre às notas parciais divulgadas diariamente ao longo do período de inscrição.

A orientação é acompanhar as notas de corte dos cursos e a sua classificação parcial durante o período de inscrição. Se perceber que tem pouca chance de conseguir a vaga, pode alterar a escolha do curso.

Quando o prazo de inscrição se encerra, ficam valendo as duas últimas opções salvas.

Divulgação de aprovados

Calouros participam de trote no 1º dia de matrícula na UFSCar em São Carlos

Fabio Rodrigues/g1/arquivo

A lista de aprovados na chamada regular será divulgada em 28 de fevereiro de 2023.

O aluno só pode ser aprovado em um dos cursos marcados na inscrição:

exclusivamente na 1ª opção, caso tenha obtido nota suficiente;

em sua 2ª opção, caso a nota seja alta o bastante, e não tenha sido selecionado na 1ª opção.

Para quem conseguiu índices suficientes nas duas opções de curso, o sistema permitirá a matrícula apenas na que foi colocada como prioritária.

Lista de espera: O candidato que não conseguir uma vaga na chamada regular pode manifestar interesse para participar da lista de espera de um dos dois cursos de seu interesse. Esta etapa só acontece caso haja vagas que não forem preenchidas na 1ª chamada e estará disponível de 28 de fevereiro a 8 de março.

📅 Calendário da UFSCar:

28 de fevereiro: Divulgação da 1ª chamada. A consulta pode ser feita no site do MEC.

2 a 8 de março: Requerimento Virtual de Matrícula das pessoas convocadas na 1ª Chamada. Deve ser feito on-line pelo candidato no site da UFSCar.

28 de fevereiro a 8 de março: Declaração de interesse em participar da Lista de Espera do Sisu. Acessar o portal Sisu.

12 de março de 2023: a partir das 18h. Lista de espera da UFSCar.

Confira aqui o calendário completo de datas de chamadas.

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

pappa2200