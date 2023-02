Sisu 2023: Universidades públicas do RN têm mais de 13 mil vagas em cursos de graduação

Maior parte das vagas está concentrada na UFRN. Inscrições para seleção começam no dia 16 de fevereiro. Reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

Com o resultado do Enem publicado nesta quinta-feira (9), estudantes de todo Brasil começam a corrida pela escolha dos cursos de graduação aos quais vão concorrer pelo Sistema de Seleção Unificada – Sisu 2023, que usa a nota da prova na seleção.

Somente no Rio Grande do Norte, as universidades públicas e o Instituto Federal vão oferecer mais de 13 mil vagas em cursos de graduação neste ano. Segundo o Ministério da Educação, são exatas 13.713 vagas.

Mais da metade delas está concentrada na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Os dados foram divulgados pelas próprias instituições a pedido do g1. O Sisu usa as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para seleção dos candidatos aos cursos em diversas instituições públicas espalhadas pelo país.

Sisu 2023

A previsão é de que as inscrições ocorram de 16 a 24 de fevereiro e que o resultado seja divulgado em 28 de fevereiro, segundo o que divulgou o governo federal.

A UFRN, que terá 7.136 cadeiras distribuídas em 98 cursos de graduação, distribuídas nos campi de Natal e do interior do estado.

Somente no Bacharelado em Tecnologia da Informação (BTI), do Instituto Metrópole Digital (IMD/UFRN), serão oferecidas 300 vagas.

Inscrições: 16 a 24 de fevereiro

Resultado: 28 de fevereiro

Matrículas: 2 a 8 de março

Manifestação da lista de espera: 28 de fevereiro a 8 de março

Já a Universidade Federal Rural do Semiárido (Ufersa), que é sediada em Mossoró, terá 2.710 vagas em diversos curso de graduação. Além de Mossoró, as vagas são distribuídas em Angicos, Caraúbas e Pau dos Ferros.

Também sediada em Mossoró, mas com campi em Natal e outras cidades do estado, a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (Uern), deverá ter 2.509 vagas em 56 cursos de ensino superior.

Embora tenha maior concentração de cursos técnicos, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte também contará com 1.237 vagas em cursos de graduação, nas áreas de licenciatura, tecnologias e engenharia, distribuídas em diversas regiões do estado.

