sisu:-veja-cursos-com-maiores-notas-de-corte-nas-universidades-da-pb-em-2022

G1 fez quatro listas com as maiores notas registradas na UFPB, UFCG, UEPB e IFPB referentes à edição 2022.1 do sistema de seleção. Centro de Tecnologia da UFPB em João Pessoa

Angélica Gouveia/UFPB

Começam na próxima quinta-feira (16) as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2023.1. Para você ficar por dentro e saber se a sua nota é suficiente para ingressar no curso desejado, o g1 preparou listas com as maiores notas de corte, na modalidade de ampla concorrência, registradas pela Universidade Estadual da Paraíba (UFPB), Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e Instituto Federal da Paraíba (IFPB) no semestre 2022.1.

A nota de corte é a menor pontuação exigida para que o candidato fique entre os selecionados e é calculada com base no número de inscritos e de vagas.

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), as notas de corte do semestre 2023.1 serão divulgadas todos os dias, entre 16 e 24 de fevereiro, para que os candidatos as acompanhem e façam os cálculos diariamente.

UFPB

Medicina – João Pessoa – 872,76 pontos

Direito – João Pessoa (matutino) – 793,65 pontos

Ciência da computação – João Pessoa – 780,45 pontos

Direito – João Pessoa (noturno) – 774,25 pontos

Biomedicina – João Pessoa – 770,75 pontos

UFCG

Medicina – Campina Grande – 794,96 pontos

Medicina – Cajazeiras – 791,40 pontos

Odontologia – Patos – 727,34 pontos

Ciência da computação – Campina Grande – 718,18 pontos

Psicologia – Campina Grande – 702,40 pontos

UEPB

Odontologia – Campina Grande – 812,30 pontos

Direito – Campina Grande – 796,58 pontos

Ciências da computação – Campina Grande – integral 783,48 pontos

Psicologia – Campina Grande – 777,82 pontos

Odontologia – Araruna – 757,83 pontos

IFPB

Sistemas para internet – João Pessoa – 736,94 pontos

Engenharia da computação – Campina Grande – 723,65 pontos

Medicina veterinária – Sousa – 708,93 pontos

Engenharia civil – João Pessoa – 705,85 pontos

Engenharia civil – Patos – 689,36 pontos

Vittorio Rienzo