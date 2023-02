Siti e Portali Porno con ragazze su onlyfans 2023 lista completa

L’industria della pornografia, che secondo alcuni oggi varrebbe oltre 100 miliardi di dollari all’anno, è uno dei settori economici più forti del mondo.

In questo universo, il porno online (inteso come pornografia pensata e realizzata esclusivamente per il web), ha un ruolo ormai preponderante.

Un numero sorprendentemente alto di tutti i siti esistenti sono porno, e, sulla base dei dati ricavabili da servizi come SimilarWeb, più di 300 milioni di persone ogni giorni visitano i siti porno (il 20% sono donne) e le piattaforme hard più importanti contano anche 3 miliardi di visitatori al mese.

Abbiamo, per questo, ampliato e aggiornato la lista dei migliori siti porno del 2023, testando personalmente e analizzando servizi offerti da ognuno, qualità, tecnologia, sicurezza e costi.

Lista completa siti porno affidabili

Punti chiave Si stima che una percentuale che oscilla tra il 5 e il 10% dei siti web esistenti siano porno o abbiano indirettamente a che fare con l’industria dell’intrattenimento per adulti. Esistono siti porno freemium (con una parte gratuita ed una a pagamento) e premium (totalmente a pagamento). Nonostante l’invasione di contenuti porno (di tutti i tipi) fruibili liberamente in rete, i siti a pagamento offrono un’esperienza più completa in termini di lunghezza dei video, tecnologie di interattività o immersività, e specializzazione in sottogeneri di nicchia.

La selezione è costituita da un elenco di siti per adulti generalisti, siti di pornostar (famose o emergenti), siti di streaming porno di vario genere, siti specializzati in categorie e nicchie.

Tutti i portali prescelti propongono contenuti di qualità abbinati ad un’ottima esperienza utente (ad esempio abbiamo ‘bocciato’ quelli che intasano di pubblicità aggressive il lettore video quando si cerca di avviare la riproduzione).

I migliori siti porno gratis

La pornografia online è gratis? Sì e no.

Sì, per il fatto che ormai abbiamo a portata di click milioni di video hard di ogni genere liberamente sfogliabili e fruibili, senza bisogno di pagare un centesimo e spesso senza nemmeno la necessità di registrarsi ad un sito.

No, perché l’enorme catalogo free della pornografia su internet è solo la punta di un iceberg gigantesco. Possiamo accedere liberamente all’assaggio (che per molti basta e avanza) ma il piatto forte, come per qualunque servizio, si paga.

I siti porno gratuiti, in pratica, danno l’accesso a contenuti la cui versione premium (ad esempio: senza tagli, in hd, per realtà virtuale, con scene più spinte), deve essere acquistata, direttamente o tramite piccole membership mensili.

Ma quali sono i migliori siti porno gratis? I colossi sono 3:

1. Pornhub

Quando si dice Pornhub si parla, almeno per noi italiani, del vero mostro sacro dei siti porno. Ad esso fanno riferimento anche gli altri portali dello stesso network, come YouPorn e RedTube.

Il traffico mondiale stimato è, in media, di oltre 2,5 miliardi di utenti al mese.

2. XVideos

XVideos è in questo momento l’aggregatore di contenuti pornografici più popolare al mondo.

Il traffico mondiale stimato è, in media, di oltre 3 miliardi di utenti al mese.

3. xHamster

xHamster è il terzo sito di condivisione video porno al mondo. Produce, tra le altre cose, una serie TV che mette in competizione uomini e donne che vogliono sfondare nel mondo del porno: The Sex Factor.

Il traffico mondiale stimato è, in media, di oltre 1,1 miliardi di utenti al mese.

LO SAPEVI? – Gli stessi siti porno considerati gratis, come i 3 di cui abbiamo appena parlato, sono in realtà delle piattaforme freemium, che accanto ad una versione free di tutti i video offrono una certa gamma di opzioni premium ai visitatori, come il download del video stesso, la versione per la VR (realtà virtuale), quella estesa in hd, e così via.

4. Siti come YouPorn (e siti simili a Pornhub)

Dopo i 3 colossi mondiali dell’intrattenimento per adulti, si apre a cascata una lista di migliaia di siti con contenuti porno gratuiti, quasi tutti duplicati dai siti più grandi, ma in qualche caso con un’esperienza di navigazione diversa e, magari, più in linea con cosa si sta cercando.

L’armata di queste directories di video hard e di siti simili a Pornhub è capitanata dallo storico YouPorn e si propaga attraverso una rete infinita di white label e siti cloni, spesso di bassa qualità.

Per orientarsi in questa giungla e non avere brutte sorprese, il modo migliore è partire da un motore di ricerca per il porno affidabile.

Come su Google o Bing, su un porn search engine si può impostare una ricerca e in meno di un secondo ricevere i risultati più pertinenti, serviti da migliaia di siti pornografici diversi e (generalmente) sicuri.

Il miglior motore di ricerca per il porno è a nostro avviso PornMD.

Lista dei migliori siti porno (per genere)

Dietro ai colossi, c’è un mondo vastissimo di siti porno minori. Si distinguono per un aspetto fondamentale: sono piattaforme con contenuti proprietari (spesso prodotti negli studios del brand), e non aggregatori per la condivisione libera da parte degli utenti.

In questi siti, il materiale sarà quindi esclusivo, oltre che sicuro, di alta qualità e con i ‘plus’ che ci si può aspettare dai servizi premium: video full length, materiale mai censurato, scene introvabili tra le clip gratuite, ottimizzazione per la realtà virtuale (sempre più diffusa).

Tra i molti, abbiamo fatto una lista di quelli che apprezziamo maggiormente e consideriamo più affidabili, dividendoli per genere.

Migliori siti porno LIVE

Per chi ama gli spettacoli hard dal vivo e non solo i classici video, ci sono sempre più siti che trasmettono senza censura, 24 ore al giorno, show di ragazze, ragazzi, coppie o gruppi impegnati in performance porno esplicite (e per tutti i gusti).

Tecnicamente, si tratta di siti di cam che, a differenza dei servizi di webcam erotiche tradizionali, permettono alle camgirls di esibirsi senza limiti nella parte pubblica, rendendo queste piattaforme dei veri e propri siti porno, ma totalmente live.

5. Stripchat

6. CAM4

7. Chaturbate

Migliori siti porno ‘generalisti’

In questa selezione ci sono i migliori portali di video ‘classici’, con all’interno tutti i principali generi: dall’erotismo, al romantic sex, all’hardcore.

8. Brazzers

9. Bellesa Films

10. Nubiles

11. True Amateurs

12. Joymii

13. Reality Kings

14. Nubile Films

15. Nubiles Porn

16. Deep Lush

Migliori siti porno Gay

L’offerta video di sesso gay hardcore è ogni anno più diffusa, e qualitativamente sempre più vicina a quella dei siti mainstream etero.

17. Twink Pop

18. Men (.com)

19. Taboo Male

20. Czech Hunter

21. BlackMaleMe

22. Noir Male

23. Bromo

24. Sean Cody

Miglior sito porno genere Trans

Video hard con uomini e trans, donne e trans, trans e trans.

25. Trans Angels

Migliori siti porno genere teen

In questa lista ci sono migliori portali di video con teen / ragazze giovani, in differenti scenari e format.

26. Petite HD Porn

27. Petite Ballerinas Fucked

28. Bad Teens Punished

29. Daddy’s lil Angel

Migliori siti porno genere interracial

Qui troviamo i migliori portali di sesso interrazziale, sia con uomini neri e ragazze bianche o asiatiche, sia con uomini bianchi e ragazze nere.

30. Black on Blondes

31. Glory Hole

32. We Fuck Black Girls

Miglior sito porno genere Asian

Coppie asiatiche e ragazze dai tratti orientali in video porno – professionali o amatoriali – dallo stile e dall’ambientazione rigorosamente Asian.

33. Erito

Miglior sito porno genere solo girls

Ecco dove godersi video erotici di ragazze da sole: esibizione del proprio corpo, nudità, masturbazione.

34. Femjoy

Migliori siti porno genere creampie

Il cream pie, letteralmente ‘torta alla crema’, è il genere in cui l’uomo termina il rapporto sessuale – vaginale o anale – all’interno della partner.

35. Princess Cum

36. My Family Pies

Migliori siti porno genere mature / milf / cougar

Milf è l’acronimo di ‘Mother I’d like to Fuck’ ed è usato, per estensione, quando si vuole indicare una donna di mezza età sessualmente apprezzata e desiderabile.

Cougar, in inglese ‘puma’, designa donne mature (in genere dai 40 anni in su) che sono attratte da uomini molto più giovani di loro.

37. Anilos

38. Blacks on Cougars

Migliori siti porno genere family roleplay

Ecco un elenco dei migliori e più stravaganti portali di video ambientati in eccitanti contesti familiari.

39. Family Sinners

40. Brattysis

41. Moms Teach Sex

42. Step Siblings Caught

43. Family Swap

Miglior sito porno genere curvy

La parola curvy definisce la categoria delle donne formose in generale, con particolare riguardo alle curve del seno e del sedere.

44. NF Busty

Miglior sito porno genere PoV

Il PoV sex e il PoV porn, acronimi dell’inglese ‘Point of View’, designano rapporti sessuali ripresi dalla soggettiva del partner maschile. Il risultato è un video che mostra la scena, i dialoghi e l’atto sessuale esattamente per come vengono visti dagli occhi dell’uomo.

45. Hot Crazy Mess

Migliori siti porno genere parodia sitcom e serie tv

Qui si trovano divertenti ed eccitanti parodie porno di celebri serie TV (con l’imitazione dei relativi protagonisti) e di film.

46. That Sitcom Show

47. Nubiles ET

Miglior sito porno genere lesbo

Ecco un ottimo portale con scene lesbo sia softcore che hardcore, con due o tre attrici (o a volte di più!).

48. Girls Only Porn

Miglior sito porno genere casting

Format in cui si simula il casting di una modella, o la job interview di una ragazza.

49. Nubiles Casting

Miglior sito porno genere sexy teacher / insegnanti e allievi

Format classico, e sempre molto popolare, delle porno studentesse o delle porno professoresse.

50. Teacher Fucks Teens

Miglior sito porno genere agenti immobiliari e inquilini

Scene con trama di agenti immobiliari e compratori o di proprietari di casa e inquilini.

51. Property Sex

Miglior sito porno genere driver

Format di video porno girati in auto, spesso in scene con finti tassisti o autisti.

52. Driver XXX

Migliori siti porno genere ragazze in riformatorio / poliziotti

Format video che si ricollega alla categoria ampia delle ‘cattive ragazze’ da punire.

53. Bounty Hunter Porn

54. Detention Girls

Migliori siti porno genere ahegao / hentai

Trend emergente di video che spaziano dall’ahegao face (occhi alzati al cielo o innaturalmente incrociati, lingua fuori dalla bocca, saliva o lacrime che scendono dal viso) senza atto sessuale, al sesso a tema cosplay, fino all’hentai vero e proprio (cioè i porno manga).

55. Hentai Pros

56. Jerkmate (Cosplay interactive)

Siti per trovare i migliori video delle camgirls

Non si tratta di una vera e propria categoria di siti porno, ma di tube che offrono la possibilità di vedere le registrazione dei live shows delle migliori camgirl dei principali siti di webcam.

57. Camwhoresbay

Il più interessante per rapporto quantità di video / qualità della navigazione è secondo noi Camwhoresbay.

In alternativa, si può optare per delle sezioni specifiche all’interno di alcuni siti di cam, che raccolgono una lista di video hard delle camgirls del sito stesso.

Un esempio è Jerkmate TV, in cui è possibile trovare molti video delle modelle di Streamate.

58. Jerkmate TV

Migliori siti leak

I siti leak (un’espressione che letteralmente significa ‘fuga di notizie’) di Onlyfans e delle principali piattaforme social rappresentano un trend in forte crescita.

Sostanzialmente sono dei raccoglitori di video e foto ‘fuoriusciti’ da altri siti e liberamente visualizzabili in forma gratuita. Molti di questi contenuti sono temporanei, e dopo una finestra di visibilità verranno rimossi.

59. Influencers Gone Wild

60. Fapello

61. HotLeak

Migliori siti di foto porno

I siti porno sono anche piattaforme a contenuto fotografico.

Sarà per il sapore un po’ vintage che ci riporta ai primi anni di internet, o sarà perché le foto sono una forma di creatività erotica evergreen, i portali dedicati alle foto porno restano di grande interesse per molti appassionati.

62. PornPics

63. PicHunter

64. Pictoa

Migliori siti di GIF porno

Le GIF sono un formato ormai gettonatissimo nel porno.

Ci sono sezioni dei siti porno più famosi dedicate a questa tipologia di contenuto, e piattaforme invece unicamente pensate per le GIF.

65. Pornhub GIFs

66. GifHQ

67. GIF Sauce

Siti di video porno: costi e servizi

Abbiamo visto come il paradigma della gratuità del porno su internet sia vero solo in parte.

Ma quando si parla di siti a pagamento, o servizi freemium, quanto costa e che offerta propone un sito di video erotici / hardcore?

Innanzitutto, ci sono due modelli di principali:

l’acquisto della versione ‘migliore’ (più lunga, non censurata, hd, contenente il backstage, ottimizzata per la realtà virtuale, e così via) di una clip di libera fruizione; la sottoscrizione di una membership mensile per avere accesso a tutti i contenuti premium, costantemente aggiornati, di un sito.

Nel primo caso i costi possono andare da pochi dollari a 50-60 dollari (si trovano molti esempi di questo modello su Pornhub e XVideos).

Nel secondo caso, una membership mensile può costare da 7-8 dollari a 25-30.

Oltre a tutte le feature ampliate dei video a cui abbiamo diverse volte fatto cenno, i servizi a pagamento devono rispettare alcuni requisiti considerati must dagli appassionati:

l’ accesso a materiale e scene esclusiv e – da ‘collezione’ – introvabili nella pur sterminata vastità di materiale free in giro per il web,

e – da ‘collezione’ – introvabili nella pur sterminata vastità di materiale free in giro per il web, la produzione e l’ upload costante di nuovo materiale accessibile ai membri,

accessibile ai membri, la sicurezza e l’anonimato delle transazioni.

La Realtà Virtuale sui siti porno

La tecnologia della Realtà Virtuale vede in prima linea il mondo del porno.

Pornhub ha lanciato la categoria di video ottimizzati per la realtà virtuale: si tratta di video compatibili con Android e iOS, e fruibili attraverso tutti i principali visori VR sul mercato.

Molti altri siti porno, generalisti o di nicchia, stanno seguendo questa strada pionieristica (che pone il mondo dell’hard in una posizione addirittura di avanguardia tecnologica rispetto ad altre industrie).

Quello che ad oggi è un servizio premium ancora di nicchia, presto diventerà lo standard: siti porno interamente ottimizzati per la realtà virtuale (e con un’esperienza ancora più realistica ed immersiva di quella attuale).

Domande frequenti

Quali sono i migliori siti porno gratis? I tre principali siti mondiali sono XVideos (oltre 3 miliardi di utenti al mese), Pornhub (oltre 2,5) e xHamster (oltre 1,1). Si tratta di piattaforme di condivisione di video porno da parte degli utenti, e di aggregazione di materiale erotico e hardcore, sia gratuito che a pagamento, prodotto da tutti i principali studios Che differenza c’è tra siti porno gratis e siti a pagamento? A dispetto di un accesso ormai vastissimo alla pornografia gratuita sul web, la maggior parte dei siti del settore è costruita sul modello freemium, con sezioni a pagamento. Queste possono contenere scene esclusive, versioni hd e full lenght dei video, tecnologia per i visori di realtà virtuale, clip da collezione introvabili diversamente, scene di backstage, opzioni di scaricamento del video. In cosa consiste la realtà virtuale (VR) applicata ai siti porno? I video ottimizzati per VR, che da primo Pornhub ha cominciato a lanciare, consentono, attraverso l’uso dei principali visori in commercio, di avere una esperienza immersiva e in 3D della clip porno che si sta guardando. Sebbene ancora agli inizi, questo nuovo approccio tecnologico promette di rivoluzionare drasticamente la fruizione dei siti porno nei prossimi anni.

Conclusioni

Benvenuti nel 2023: i film porno, per come li abbiamo conosciuti negli ultimi 40 anni, sono morti. O meglio, si sono evoluti in qualcosa di diverso, fluido, interattivo e aperto a chiunque voglia cimentarsi davanti a una cinepresa (o a un semplice smartphone).

Si stima che oggi esistano 30 milioni di siti porno nel mondo, circa un ottavo di tutti i siti web pubblicati. Tra questi, non solo i tradizionali siti di video porno, ma anche, per citare solo qualche esempio:

In una industria che a livello globale rappresenta uno dei comparti con i fatturati più alti e in più veloce crescita, i migliori siti porno si candidano anche a divenire pionieri delle nuove tecnologie e in generale dell’innovazione digitale.

